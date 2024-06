Cuentas de argentinos en el exterior: bancos piden un mínimo y crecen las exigencias para no cerrarlas

Para los argentinos, se hace cada vez más difícil tener una cuenta en el exterior, al tratarse de disponer fondos en un banco, no en una cuenta de inversión en un bróker.

Daniela Wechselblatt, que dirige DW Global Investments, ve un nuevo fenómeno: "Los bancos que hasta hace poco pedían un mínimo de u$s 10.000 pasaron a u$s 25.000 y ahora a u$s 50.000; de lo contrario, cobran u$s 75 por mes de mantenimiento de cuenta".

Manual

Hay una suerte de manual o de reglamento que se debe cumplir para que el argentino no sea amablemente invitado a retirarse de la entidad, sinónimo de que le cierran la cuenta.

"Debe hacer únicamente transferencias a cuentas que estén a su nombre y que estén justificadas, porque las entidades se están poniendo muy estrictas con transferencias a un tercero que no tengan respaldo. Por eso la clave pasa por ser más prolijo que nunca".

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, revela que los argentinos entraron en una lista a quienes los bancos prefieren no abrirles cuenta, ocupando el segundo lugar detrás de los venezolanos en rechazar clientes de ese país.

Sí, en cambio, les abren a latinoamericanos en forma remota, sean de Perú, Brasil o Costa Rica, pero decidieron dejar de atender a los argentinos o cambiarle las condiciones.

¿Por qué?

Por un lado, según Sardáns, porque la Argentina es el único caso en el mundo en que se esconde dinero que ya pagó el impuesto a las Ganancias, para evitar pagar el 2,25% anual de impuesto a los Bienes Personales, una alícuota que no existe en ningún otro lugar del mundo en esta magnitud al gravar el stock.

"Los bancos de Estados Unidos detectan muchos movimientos de argentinos que no tienen justificación patrimonial ni contable, ni están respaldados por el pago de una factura, de un préstamo o de la compraventa de un inmueble, por ejemplo".

A cuevas

"Los bancos se cansaron de los movimientos que hacen los argentinos con las cuevas de transferencias de dólares y dejan de atenderlos o los echan. No menos de 15 bancos ya tomaron esa decisión".

Detalla que muchos con cuentas en blanco, declaradas, tienen la fantasía de que si mandan dólares a la Argentina se los pesifican, cuando lo pueden hacer como repatriación de fondos y se les acredita en su caja de ahorro en dólares.