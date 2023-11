Dólar MEP en noviembre: la bala de plata que usó el BCRA y para cuánto le alcanza

El Gobierno redujo significativamente la intervención que realiza sobre los dólares financieros para contener su avance. El menor uso de reservas para esta labor se da en un contexto de fuerte caída en el volumen negociado en los bonos para la operatoria del MEP y CCL como consecuencia de una merma en la dolarización de carteras por parte del mercado.

No obstante, octubre fue un mes en el que, en medio de las elecciones generales, el Gobierno utilizó abultados montos de las reservas del Banco Central, que cada vez están en niveles más bajos, para intervenir en la operatoria de bonos y contener la presión alcista sobre las cotizaciones financieras del dólar.

El equipo de research de Romano Group estima que durante el mes pasado se utilizaron poco más de u$s 1000 millones de las reservas del Banco Central en esta intervención cambiaria. El monto fue destinado principalmente para contener la cotización del dólar MEP y en menor nivel a la del contado con liquidación (CCL).

Portfolio Personal Inversiones, por su parte, estima una cifra mayor. De acuerdo con los cálculos de la sociedad de Bolsa, el Gobierno habría utilizado en octubre aproximadamente u$s 1265 millones de las reservas. La gran mayoría de ese monto fue para contener al MEP (u$s 1150 millones) y el excedente para el CCL.

La intervención se hizo con grandes montos desde principios del mes hasta las elecciones generales y luego, cuando cedieron las tensiones cambiarias, la cifra se redujo significativamente. Previo a los comicios, la intervención iba de u$s 40 millones a u$s 100 millones diarios. Posteriormente, el rango descendió a entre u$s 8 millones y u$s 20 millones por jornada.

Los analistas esperan que durante noviembre, en principio, el Gobierno deba utilizar menos reservas para intervenir, debido a la calma cambiaria que se observa por estos días. Pero en las ruedas previas a la segunda vuelta electoral podría incrementarse la demanda de divisas por cobertura y entonces la intervención volvería a intensificarse.

Lo lógico, de acuerdo con Pedro Siaba, jefe de investigación y estrategia de PPI, es que en la medida en que se acerque el balotaje el mercado cambiario se recaliente debido a la incertidumbre respecto al resultado de los comicios, por lo que es esperable que el Gobierno incremente los niveles de intervención para contener la presión alcista de las cotizaciones del dólar.

Salvador Vitelli, de Romano Group, prevé que la intervención se mantendrá durante el mes. No cree que dejen de intervenir en algún momento porque es parte de la estrategia oficial para contener las presiones alcistas sobre el precio de la divisa y también estima que se observará un incremento de dicha intervención en las jornadas previas a la segunda vuelta electoral.