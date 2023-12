¿Cuánto va a estar el dólar? Las dos claves que definirán su cotización en las últimas semanas de diciembre

En los próximos días, Javier Milei asumirá como nuevo presidente de Argentina. Una de las medidas que buscará hacer realidad el líder de La Libertad Avanza (LLA) será liberar el cepo cambiario y desregular el dólar oficial .

En ese sentido, Guillermo Francos, próximo ministro del Interior, anunció que es considerable que la divisa tenga un precio que varíe entre los $ 600 y $ 650 .

En ese marco, el analista financiero Salvador Di Stéfano explicó que, para solucionar la cotización del dólar futuro, es necesario terminar con las deudas de importaciones , circunstancia que puede afectar "la llegada de futuros dólares por exportación" .



¿Qué va a pasar con el dólar?

En uno de sus informes, el economista mostró preocupación por las reservas del Banco Central (BCRA), las cuales sumaban u$s 21.426 millones al 1 de diciembre.

Asimismo, Di Stefano expresó que Argentina " tiene cada vez más deuda con el comercio exterior "; datos que surgen del relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

" Las importaciones sumaron u$s 74.757 millones y los pagos realizados por el BCRA alcanzan los u$s 56.968 millones ", remarcó. Además, agregó que el país tiene una " deuda de U$S 17.789 millones a empresas del exterior" y con estas reservas no se pueden afrontar los pagos.

Por lo tanto, y desde su perspectiva, el gobierno de Javier Milei debería solicitar " financiamiento para pagar las deuda ". Si alcanza este objetivo, conseguiría " abrir el comercio de argentina con el mundo y eliminar pesos de la economía ".

Alerta dólar: ¿cuánto va a estar a fin de año?

Para Di Stéfano, la cotización del dólar oficial dependerá de las medidas que adopte el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre.

En su análisis, explicó que "si las reservas terminan el año en torno de los u$s 22.000 millones, y la suma de los pasivos monetarios en $ 39 billones, el dólar de equilibrio podría ubicarse en torno de los $ 1.770 ".

Ahora bien, con ayuda internacional y una apertura del comercio al mundo , la divisa estadounidense podría ubicarse cerca de los $ 1.100.

" Argentina contaría con más reservas y el Banco Central absorbería pesos de los importadores ante el pago de bienes al exterior", aclaró el economista.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

El dólar oficial sufrió un pequeño aumento del 0,13% en su cotización , quedando en $ 360,50 para la compra y $ 378,50 para la venta.

¿Cuál es el precio del dólar blue hoy?

El dólar blue se mantiene estable en el comienzo de este martes 5 de diciembre. En ese sentido, su cotización se encuentra a $ 910 para la compra y $ 930 para la venta.