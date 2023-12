El BCRA volvió a vender dólares y ya van casi u$s 200 millones en el mes

El Banco Central arrancó la semana con otra importante venta de dólares de sus reservas internacionales para abastecer la demanda en la plaza oficial de cambios, con lo cual mantiene la racha negativa, en medio de la espera del mercado por el cambio de Gobierno y definiciones respecto a las primeras medidas.

La entidad registró este lunes un resultado negativo de u$s 85 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, en las dos primeras jornadas de diciembre ya acumula ventas netas por u$s 192 millones y el saldo negativo del año asciende a unos u$s 1800 millones.

Las ventas de reservas se registraron en una jornada con un bajo volumen operado de contado, con apenas u$s 181,2 millones, mientras los exportadores siguen a la espera de las primeros anuncios respecto al tipo de cambio oficial por parte del nuevo equipo económico.

"Con bajo volumen de operaciones, se volvió a notar la insuficiencia de ingresos genuinos para atender la demanda. El Central tuvo que volver a echar mano de recursos propios para subsanar el faltante de oferta, con un monto de ventas que superó los registros iniciales de octubre", señalaron los operadores de PR.

A la vez, destacaron que "en una semana caracterizada por menos jornadas hábiles por el feriado del próximo viernes, todo indica que el panorama será similar al de hoy y sólo pude haber cambios a partir del lunes que viene, cuando la nueva administración funcione a pleno".

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria dispuso un incremento de $ 1,35 para el tipo de cambio oficial mayorista, que terminó la jornada en $ 362,45. De este modo, como es habitual, compensó la inactividad de los dos días previos en el mercado, por el fin de semana, y mantuvo el ritmo de devaluación diaria.