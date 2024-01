Cuánto cobrarán los bonistas y qué recomiendan hacer con los dólares

El 9 de enero vencen u$s 1500 millones de intereses de deuda privada. Aquellos que tengan bonos soberanos cobrarán dólares en sus carteras.

Por lo tanto, el bonista deberá decidir qué hacer con esos dólares.

La mayoría de los analistas recomiendan reinvertir los dólares en la deuda soberana.

Vencimiento de deuda

La semana que viene, los tenedores de bonos soberanos argentinos van a cobrar dólares.

El 9 de enero, el equipo económico pagará u$s 1500 millones a los bonistas por el vencimiento de intereses de la deuda privada.

En función del título que tengan y la cantidad de bonos que posean en su cartera, los inversores van a cobrar un flujo de dólares el 9 de enero próximo.

Los tenedores de bonos a 2029 (AL29 y GD29), recibirán u$s 0,5 por cada 100 títulos de valor nominal. Quienes tengan bonos a 2030 (AL30 y GD30) recibirán u$s 0,37 por cada 100 de valor nominal. En el caso de los tenedores a los bonos a 2035 (AL35 y GD35), cobraran u$s 1,812 por cada u$s 100 de valor nominal.

Los bonistas de los bonos a 2038 (AL38 y GD38), recibirán u$s 2,125 por cada u$s 100 de valor nominal.

Finalmente, para el caso de los bonos de mayor plazo, como los títulos a 2041 (AL41 y GD41) y el Global a 2046 (GD46), recibirán u$s 1,75 por cada u$s 100 de valor nominal y u$s 1,8125 por cada u$s 100 de valor nominal, respectivamente.

¿Qué hacer con los cupones?

Los inversores tendrán la semana que viene un flujo de dólares en sus portafolios y tendrán que decidir qué hacer con este capital.



En general, los analistas ven valor en la reinversión de los cupones ya que aún ven valor en la deuda, a la vez que encuentran que estas tasas de interés lucen atractivas para una inversión de mediano plazo.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, considera que la estrategia más potable es la reinversión de esos cupones.

"Lo más conveniente es la reinversión de los cupones. La estrategia es más de mediano plazo, apostando a la estabilización de la economía y que en algún momento de marzo a mayo toque piso de actividad y empiece a mejorar la macro. A pesar de la recuperación que tuvieron las paridades en las semanas posteriores a la victoria de Milei y su asunción, me parece que aún hay valor en los bonos", dijo Martínez Burzaco.

El equipo de Income Trader de Adcap Grupo Financiero también considera que lo más conveniente es la reinversión de los cupones.

"El que compra bonos, en general es para obtener un rendimiento fijo anual, por este caso, recomendaría reinvertir el cobro de los cupones en los mismos bonos que ya tiene comprados", dijeron.

Por otro lado, agregaron que "además de las perspectivas por el cambio de gobierno, la baja de la tasa de los bonos a 10y de estados unidos ayudo mucho a la recuperación de los bonos argentinos, llevándolos a niveles más comparables con sus pares de mercados emergentes", sostuvieron.

Los Bonares del tramo corto rinden 32% y 38% (AL29 y AL30 respectivamente), mientras que los Globales rinden 39% y 35% en el AL30 y GD30.

En el tramo medio y largo, los bonos de distintas legislaciones muestran un rendimiento prácticamente idéntico, con tasas de entre 23% y 20%.

Julio Calcagnino, head de research de TSA Bursátil, remarcó que de cara al cobro de intereses de los Globales y Bonares, muchos inversores podrían encontrar oportunidades de rotar posiciones de esos bonos dentro de su cartera.

"De cara al cobro de intereses de los Globales y Bonares, muchos inversores se ven tentados a cambiar sus bonos de reducido Current Yield, es decir aquellos cuya relación entre el valor de los inminentes cupones y los precios de mercado son bajos por aquellos cuya relación es más favorable", dijo.

Por otro lado, remarcó que "si bien los bonos con vencimiento en 2030 comienzan a amortizar en breve, los binomos GD35/AL35 y GD41/AL41 brindan una mayor protección vía sus bajas paridades a dificultades en el proceso de ajuste de la economía", dijo.



Calcagnino agregó que para aquellos que no busquen reinvertir en los bonos, existen otras opciones en dólares.

"Para inversores que no deseen incrementar el riesgo soberano en sus carteras, la curva Ley NY de obligaciones negociables posee títulos que brindan rendimientos superiores al promedio de los corpo "high yield" emergentes y cuyos emisores poseen sólidos balances, como Capex 2028 (CAC5O) e YPF 2025 (YCA6O)", puntualizó.

Finalmente, Agustín Helou, trader de Portfolio Investments entiende que ante el cobro de los cupones hay dos caminos.

Un camino es el de reinvertir los cupones y seguir con exposición y riesgo a los bonos soberanos.

"La apuesta en este caso apunta a que se van a cumplir los compromisos económicos, tal como dijo Milei en su discurso. Se invierte a una tasa súper atractiva si se cumple y no se reestructuran los bonos", comentó.

El otro camino según Helou es la de rotar los cupones hacia alguna obligación negociable hard dólar.