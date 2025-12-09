En esta noticia
El Gobierno anunció este martes cuáles serán los instrumentos que ofrecerá en la próxima licitación de deuda del Tesoro, que será la última de 2025. Allí, buscará renovar $ 40,3 billones, concentrados en el CER TZXD5 y el Boncap T15D5.
La Secretaría de Finanzas pondrá a disposición un amplio menú, que incluirá letras en pesos a tasa fija y tasa variable, ajustadas por CER, y letras en dólares.
Cuáles son los títulos ofrecidos
Entre otros, ofrecerá los siguientes instrumentos:
- Una Lecap con vencimiento al 17 de abril de 2026; una Lecap con vencimiento al 29 de mayo de 2026; otra Lecap con vencimiento al 30 de noviembre de 2026. Además, licitará un Boncap con vencimiento al 31 de mayo de 2027.
- Letra a tasa TAMAR con vencimiento al 31 de agosto de 2026.
- Letra ajustada por CER a descuento y con vencimiento al 29 de mayo de 2026; letra ajustada por CER con vencimiento al 30 de noviembre de 2026; bono cero cupón con ajuste por CER y vencimiento al 31 de mayo de 2027; bono cero cupón con ajuste por CER y vencimiento al 30 de junio de 2028.
- Letra vinculada al dólar cero cupón con vencimiento al 30 de abril de 2026.
PPI consideró que se trata una licitación desafiante, pero que podría haber un canje intrasector público: “En lo que respecta a los pesos, considerando que los depósitos del Tesoro en el BCRA se ubican en $ 3,4 billones al miércoles 3/12, un canje intrasector público luce probable dada la magnitud de las obligaciones. En esta línea, si consideramos únicamente los vencimientos en manos privadas, el monto se reduce a $ 13,8 billones, una cifra significativamente más manejable”.