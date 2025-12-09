Los bonos ley local caen, los ADR rebotan y el Merval está en rojo en la previa del nuevo Bonar 2029N

El Gobierno anunció este martes cuáles serán los instrumentos que ofrecerá en la próxima licitación de deuda del Tesoro, que será la última de 2025. Allí, buscará renovar $ 40,3 billones, concentrados en el CER TZXD5 y el Boncap T15D5.

La Secretaría de Finanzas pondrá a disposición un amplio menú, que incluirá letras en pesos a tasa fija y tasa variable, ajustadas por CER, y letras en dólares.

Entre otros, ofrecerá los siguientes instrumentos:

Una Lecap con vencimiento al 17 de abril de 2026; una Lecap con vencimiento al 29 de mayo de 2026; otra Lecap con vencimiento al 30 de noviembre de 2026. Además, licitará un Boncap con vencimiento al 31 de mayo de 2027.

Letra a tasa TAMAR con vencimiento al 31 de agosto de 2026.

Letra ajustada por CER a descuento y con vencimiento al 29 de mayo de 2026; letra ajustada por CER con vencimiento al 30 de noviembre de 2026; bono cero cupón con ajuste por CER y vencimiento al 31 de mayo de 2027; bono cero cupón con ajuste por CER y vencimiento al 30 de junio de 2028.

Letra vinculada al dólar cero cupón con vencimiento al 30 de abril de 2026.

PPI consideró que se trata una licitación desafiante, pero que podría haber un canje intrasector público: “En lo que respecta a los pesos, considerando que los depósitos del Tesoro en el BCRA se ubican en $ 3,4 billones al miércoles 3/12, un canje intrasector público luce probable dada la magnitud de las obligaciones. En esta línea, si consideramos únicamente los vencimientos en manos privadas, el monto se reduce a $ 13,8 billones, una cifra significativamente más manejable”.