El Gobierno logró una licitación de deuda “redonda”. Alargó la duration de los instrumentos ofrecidos, convalidó tasas más bajas que en la licitación previa, absorbió pesos, y colocó todo el monto de bonos en dólares que ofreció al mercado. Según anunció la Secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase, adjudicó $ 9,92 billones tras recibir ofertas por $ 11,80 billones. Así, logró un rollover de 127% sobre los vencimientos de la primera licitación de abril. Nau Bernues, CEO de Quaestus Advisory, remarcó que el Gobierno extendió la duración de los instrumentos en pesos: “La novedad fue que logró nuevamente estirar fuertemente los vencimientos. Adicionalmente, absorbe pesos (rollover del 127%). El Central venía emitiendo fuerte con la compra de dólares, pero nada de dejar pesos en la calle. El apretón monetario sigue intacto”. “El Tesoro volvió a jugar con las mismas cartas que en la subasta anterior. El menú que ofreció es amplio, pero con una marcada ausencia de instrumentos de corta duration, en particular de aquellos ajustados por CER. Esta configuración sugiere que el Tesoro busca nuevamente aprovechar los actuales niveles bajos de tasas reales en el tramo medio y largo de la curva para extender duration", consignó PPI en un informe. Tras la suba de la inflación en marzo, cuando el IPC marcó 3,4%, el Gobierno logró mejorar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos y, al mismo tiempo, colocó u$s 300 millones de títulos soberanos en dólares. Lecap al14/8/26 (S14G6) - $ 4,45 billones al 2% TEM, 26.82% TIREA. Bono CER al 29/9/28 (TZXS8) - $ 1,64 billones a 7,60% TIREA. Bono CER al 28/3/29 (TZXM9) - $ 0,53 billones al 7,95% TIREA. Bono Tamar al 26/2/27 (TMF27) - $ 1,98 billones con un margen de 5,02%. Bono Tamar al 31/8/27 (TMG27) - $ 0,80 billones con un margen de 4,88%. Dólar Linked al 30/6/28 (TZV28) – $ 0,52 billones al 8,50% TIREA. Bonos Hard Dólar al 29/10/27 (AO27) – u$s 150 millones a 5,12% TIREA (5% TNA). Bonos Hard Dólar al 31/10/28 (AO28) – u$s 150 millones a 8,51% TIREA (8,20% TNA). Conversión de títulos por un total del 36%, 32% y 15% respectivamente de la emisión: TTS26 por el TMF28 - $ 1,92 billones con un margen de 6,50%. TZXD6 por el TZXM8 - $ 13,04 billones a 6,35% TIREA. TZXM7 por el TZXM8 - $ 0,65 billones a 6,35% TIREA. El jueves se realizará la segunda rueda de los bonos AO27 y AO28 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de u$s 100 millones en cada tramo.