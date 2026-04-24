La Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP) publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 61/2026, por la que establece un sistema de bonificaciones progresivas para el servicio denominado “Servicio por Ingreso o por Retiro de Vagón” en el Puerto Buenos Aires. La medida, firmada por el interventor Gastón Alejo Benvenuto, busca abaratar los costos logísticos de empresas importadoras y exportadoras que utilizan el transporte ferroviario para mover mercadería dentro del predio portuario. El servicio sobre el que recaen las bonificaciones comprende la recepción de vagones en la parrilla ferroviaria de la AGP, su remolque y el arrime hasta los sitios que operan las Terminales Portuarias, y viceversa. Es decir, cubre el trayecto interno entre la red ferroviaria nacional y los muelles donde se cargan o descargan los contenedores y la mercadería de exportación e importación. El régimen arranca con un descuento del 5% para quienes alcancen los 600 vagones mensuales —incluyendo el movimiento de arrime y desarrime de cada uno— y escala de a 100 vagones, hasta llegar a un techo del 30% de bonificación para aquellos operadores que superen los 1.100 vagones en el mes. El cuadro completo es el siguiente: La bonificación se aplica sobre la totalidad de los vagones operados por cada usuario en el mes, independientemente de las Terminales Portuarias a las que se realice el arrime o desarrime. Un punto clave: los meses no son acumulables, lo que significa que el umbral debe alcanzarse dentro de cada período mensual para acceder al beneficio correspondiente. Uno de los aspectos más relevantes de la norma es su carácter retroactivo. El Artículo 3° establece que las bonificaciones se aplicarán desde el 1° de junio de 2023, fecha de entrada en vigor de la Disposición N° DI-2023-109-APN-GG#AGP que aprobó el entonces vigente Compendio Tarifario de la AGP. Esto implica que los operadores que durante ese período hayan superado los umbrales de actividad estipulados podrán reclamar el reconocimiento de los descuentos correspondientes a esos meses. La evaluación de cada caso y la liquidación de las bonificaciones estarán a cargo de la Dirección de Operaciones y Seguridad y la Dirección de Administración y Finanzas, cada una en el marco de sus incumbencias, según el mecanismo que consideren más adecuado. En los considerandos de la resolución, la Dirección de Planificación y Control de Gestión de la AGP explicó el fundamento técnico de la iniciativa. Según el organismo, “dadas las características del servicio, cualquier incremento de prestaciones por encima de los vagones frecuentemente operados resulta favorable para la AGP, en tanto el ingreso marginal se encontraría por encima de su costo marginal”. Es decir, cuantos más vagones se mueven, mayor es el margen de rentabilidad del servicio para el puerto, lo que justifica económicamente trasladar parte de ese beneficio al usuario en forma de descuento.