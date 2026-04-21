A pesar de la guerra, Wall Street otra vez está en máximos históricos. Con los avances en la tregua y un posible acuerdo de paz, el mercado vuelve a poner su mirada en datos macro y balances corporativos. Qué acciones recomiendan los analistas luego del fuerte rally en Wall Street. El S&P500 lo hizo de nuevo. El mercado accionario americano vuelve a posicionarse en máximos históricos. A pesar de la guerra, el aumento de la incertidumbre a causa del conflicto bélico y los temores de una mayor inflación global tras el rally del petróleo que provocó el estallido del conflicto bélico, Wall Street se la rebuscó una vez mas para cotizar en máximos. En los últimos 10 días, el S&P500 subió más del 12%, pasando de 6300 puntos hasta los 7008 puntos actualmente. Si bien el Dow Jones todavía esta debajo de sus máximos históricos, el S&P500 y el Nasdaq se posicionan hoy en sus valores mas altos en la historia. Esto significó que la baja durante la guerra fue nuevamente una oportunidad de compra, incluso a pesar de los temores de una escalada bélica mayor y de riesgos inflacionarios más severos que podría obligar a la Reserva Federal a tener que aplicar una política monetaria más agresiva. Este impresionante rally en medio de la guerra vuelve a reforzar la idea de que estar comprado en acciones de EEUU incluso a pesar del inicio de la guerra vale la pena, evitando querer adivinar cual va a ser el próximo movimientos de corto plazo del mercado. Matías Mininni, Portfolio Manager Investment Ideas en Balanz, remarcó que cada vez que el S&P500 regresa a máximos históricos luego de un ajuste reaparece la duda de si se mantiene vigente la oportunidad. Dado los fuertes movimientos del mercado, Mininni señala que desde el lado del posicionamiento conviene estar posicionado antes que esperar el momento ideal. “Ese momento ideal casi nunca se presenta de manera clara. Más que preguntarnos si el S&P600 en máximos llega tarde, creemos que la pregunta más útil es si el inversor tiene horizonte y convicción para seguir invertido en un activo que, con el tiempo, fue renovando sus motores de suba”, comentó. En cuanto a las inversiones, Mininni resaltó que “para el largo plazo, estar invertido en una canasta amplia y diversificada suele ser más efectivo que intentar adivinar qué corrección esperar o qué liderazgo exacto va a dominar el próximo tramo”. A la hora de determinar cuál podría ser la dinámica del mercado hacia adelante, los inversores vuelven a girar su atención a los fundamentals macro en EEUU. Por un lado, la semana que viene tendremos la reunión de la Reserva Federal de EEUU y en la que se espera que mantenga sin cambios la tasa de interés. De hecho, el mercado no espera cambios en las tasas de la Fed sino hasta fin de 2027, es decir, regresa el “higher for longer”, es decir, tasas altas por más tiempo. Por otro lado, el mercado también estará atento a los próximos balances presentados por las compañías estas semanas. Esta semana presenta sus balances 3M, United Air, Tesla, IBM, AT&T, Boeing, Intel, Dow, American Express, P&G, Interactive Brokers, entre otros. Las próximas semanas será el turno de grandes nombres como Verizon, Visa, Coca Cola, Robinhood, Microsoft, Amazon, Meta, Sofi, Aple, Chevron, Exxon Mobil, Caterpillar, Visa, entre otros. Lisandro Meroi, Analista de Research de TSA Bursátil, entiende que con Wall Street en máximos históricos, vuelve a jugar un factor relevante la incertidumbre respecto a un acuerdo duradero para finalizar el conflicto entre EEUU e Irán. En ese sentido, advierte que la clave vuelve a ponerse sobre los reportes de ganancias corporativas. “El mercado por lo pronto parece confiar en una rápida resolución y que eso de lugar a poner el foco en fundamentos como los que surgen de la temporada de balances recién iniciada. Si bien es muy pronto para extraer conclusiones, los primeros reportes superaron expectativas y mantienen el optimismo respecto a la fortaleza corporativa”, comentó. Además, Meroi agregó que los analistas confían en que el sector tecnológico se destaque a la hora de reportar sus cifras, aunque también se juzgará los planes que proyecten hacia adelante. Finalmente, destacó que otro punto a considerar serán los avances en la nominación de Warsh como chair de la Fed, con la primera prueba ante el Senado esta semana, y la reunión del FOMC el 29 de abril. “Mientras los balances de las empresas sean sólidos, y el entorno permita volver a plantear una política monetaria más laxa, el combo debería ser positivo para las acciones. Sin embargo, de corto plazo podemos asistir a episodios de volatilidad elevada hasta que no haya un acuerdo definitivo en el frente geopolítico”, sostuvo. Los analistas de Cohen coincidieron en que, hacia adelante, la mirada de los inversores seguirá la evolución de la guerra con Irán y su impacto en los precios mundiales de la energía así como en los balances corporativos. “Se esperan nuevos anuncios, continúa la temporada de balances con la presentación de informes de Tesla, Intel, GE Aerospace, UnitedHealth, American Express, P&G y Lam Research. En materia de política monetaria, Kevin Warsh comparecerá ante el Congreso, donde probablemente explicará su postura sobre el tamaño adecuado del balance de la Fed”, dijeron. El reciente pico alcanzado por el S&P500 fue 7126 puntos, el cual representa un máximo histórico es términos reales y nominales. Como dato interesante, Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, señaló que el S&P 500 ha duplicado el valor que tenía, en términos reales, en abril 2020, es decir, poco más de un mes después de comenzada la pandemia. El mercado ha quebrado máximos de manera permanente a lo largo de los últimos años, a pesar de transitar una pandemia y una breve recesión, la mayor aceleración inflacionaria desde 1980 (que tuvo como respuesta la política monetaria mas agresiva de la Fed) una guerra, entre otros eventos. Contemplando que el S&P500 se ubica en máximos, la clave pasa ahora por determinar cuales pueden ser las oportunidades del mercado hacia adelante. De esta manera, los analistas del mercado comienzan a tornarse más conservador en cuanto a la selección de papeles en los portafolios. Los analistas de Baires Asset Management advierten que con un S&P 500 en máximos históricos, la complacencia del mercado es el mayor riesgo. De esta manera, recomiendan selectividad a la hora de comprar papeles locales. “No es momento de comprar ‘el mercado’ a ciegas, sino de realizar una rotación selectiva. El rally del 10% ha llevado las valuaciones (Ratio P/E) a niveles de “perfección”. Esto significa que cualquier dato económico que no sea excelente puede provocar una toma de ganancias saludable”, indicaron. De esta manera, y en lugar de comprar el índice, desde Baires Asset Management prefieren buscar sectores con rezago relativo o empresas con generación de caja que actúen como refugio si la volatilidad regresa. “La clave de este trimestre no será cuánto más puede subir el índice, sino qué empresas tienen la generación de caja suficiente para sostener estas valuaciones”, dijeron. En ese sentido, destacan a tres papeles puntuales tales como Vista, Alphabet (Google) y Walmart “Vista Energy (VIST) es nuestra convicción principal. A pesar de los récords en EE.UU., el sector energético ha tenido un rezago relativo que Vista está capitalizando con fundamentos propios. Con el petróleo Brent consolidado arriba de los USD 100 por el factor Ormuz y una eficiencia operativa creciente en Vaca Muerta, VIST opera con un múltiplo de valuación (P/E cerca de 10x) que sigue siendo muy atractivo frente a sus pares globales”, detallaron. Maximiliano Tessio, asesor financiero, advierte que si bien hay oportunidades hay, no estamos de frente a mercado para entrar de forma indiscriminada. “Es un mercado que exige mucha más selectividad y timing en los puntos de entrada. Si lo bajamos a nombres concretos, en tecnología seguimos viendo valor en líderes como Microsoft o Nvidia, aunque con una lógica más táctica después del rally reciente”, sostuvo Tessio. Por otro lado, Tessio agregó que empieza a ganar atractivo el sector financiero en EE.UU., “Los últimos balances de bancos mostraron un salto muy fuerte en negocios de investment banking y trading. Eso abre una ventana interesante en bancos globales como JPMorgan o Goldman Sachs, que todavía no terminan de reflejar completamente esa mejora en márgenes y actividad, y permiten diversificar el riesgo dentro de la cartera”, detalló. En lo que va del año, el sector de Oil & Gas es el que más sube en Wall Street, ganando 27%, seguido del sector energético, que avanza 23%. Luego le siguen el sector de Oil & Gas, con ganancias del 16%, Materiales (15%), industrial (12%, real estate (9%). Los demás sectores también registran ganancias de entre 0,4% y 8%. En cambio, los sectores que muestran perdidas este año son el de salud (-4,8%), el financiero (-3,9%) y el aerocomercial (-1,8%). Si bien el sector energético es el que mas sube este año, en el ultimo mes se nota cierta rotación de carteras ya que se evidencia una merma de 9% y 7% en Oil & Gas y energético respectivamente. En cambio, el sector de mineras de oro sube 24% en el ultimo mes, junto con aerocomercial, tecnológico, ocio y entretenimiento consumo discrecional, materiales y real estate que suben entre 11% y 14% en el último mes. Desde el lado estratégico en la administración de carteras, la duda pasa por determinar qué sectores serán los ganadores hacia adelante. Los analistas de Sailing Inversiones ven mayor valor en las acciones energéticas luego del rally de los papeles tecnológicos. “En las últimas semanas las acciones tecnológicas subieron con fuerza y muchos inversores nos preguntan qué hacer con esas ganancias. Nuestra respuesta hoy es clara: tomar utilidad parcial en tecnológicas y rotar hacia energéticas. Recomendamos cerrar aproximadamente un 40% de la exposición a tecnología y migrar ese capital a un conjunto de acciones energéticas”, indicaron. La razón por la que ven valor en acciones energéticas se basa en que desde Sailing Invesiones entienden que el conflicto en Medio Oriente mantiene una prima geopolítica sobre el petróleo que difícilmente se disipe en el corto plazo. “Esperamos que el crudo se mueva en un rango de entre u$s 70 y u$s 80 durante lo que queda del año, beneficiando directamente a las empresas del sector”, afirmaron. En cuanto a los nombres puntuales, desde Sailing destacaron el índice del sector energético (XLE). También incluyeron a Shell (SHEL), líder global en gas natural licuado, con el proyecto Gorgon Stage 3 recién aprobado. También ven valor en Exxon Mobil y a nivel local destacaron a Pampa Energía (PAM), YPF y Vista (VIST) que completan el pelotón con exposición a Vaca Muerta, una de las áreas de petróleo más competitivas del mundo. Finalmente, señalaron que ven valor en Baker Hughes (BKR) “Controla cerca del 90% del mercado global de turbomaquinaria para licuefacción de gas, cotiza a precios equivalentes a 2007 y tiene contratos firmados por más de dos años. La guerra destruyó aproximadamente un quinto de la oferta global de gas, y la reconstrucción del Golfo llevará entre 3 y 5 años: tiempo suficiente para que Baker Hughes consolide una posición imposible de replicar”, afirmaron desde Sailing Inversiones. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, resaltó que el rally reciente de Wall Street, con subas cercanas al 10% en pocas semanas y nuevos máximos, refleja un mercado que vuelve a enfocarse en fundamentals sólidos y en un escenario de tasas algo más benigno. “Los buenos reportes de ganancias, un posible arreglo del conflicto en medio oriente y la expectativa de recortes de la Fed sostienen la tendencia, aunque con valuaciones ya exigentes comparadas a las de algunas semanas atrás”, afirmó. Desde el lado de la selección de papeles, Waitzel remarcó que ve oportunidades en Cedears de compañías de alta calidad y crecimiento estructural. “Nos gustan particularmente Microsoft, Visa y Mercado Libre, tres nombres que combinan liderazgo en sus industrias, generación de caja consistente y exposición a tendencias de largo plazo como digitalización, pagos electrónicos y comercio online”, detalló Waitzel. Uno de los factores que genera una alta volatilidad en el S&P500 es el hecho de que el índice tiene una elevada ponderación en acciones tecnológicas. De esta manera, y con la intención de reducir la volatilidad, se ha popularizado en los últimos años posicionarse en el S&P 500 pero igualmente ponderado, logrando retornos similares al S&P 500 pero con menos volatilidad. En el ultimo año, el S&P500 igualmente ponderador (RSP) sube 6,4%, por encima del 3,9% que sube el S&P500. En el último mes, el RSP avanza 7%, por debajo del 9,3% del S&P500. En definitiva, los retornos del RSP tienden a ser similares, aunque con menor volatilidad. Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach, remarcó que, en el contexto actual, con tanta volatilidad y eventos que mueven los mercados de un día al otro es clave estar diversificado. “Venimos de un rally en las acciones americanas, el cual estamos tomando como un buen momento para rebalancear algunos portafolios”, detalló. En ese sentido, Álvarez mantiene una visión positiva para las acciones. “Cuando vemos las ganancias corporativas, todavía muestran expectativas de crecimiento anual en las mismas de entre 11% y 13%. Desde el lado del posicionamiento nos gusta el índice igualmente ponderado del S&P500 (RSP). Venimos de un fuerte castigo en acciones tecnológicas, las cuales algunas muestran una recuperación. El trade de Oil & Gas se mantiene a causa de la guerra y por ello nos gusta el RSP.”, detalló.