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El Banco Central licita hoy el segundo tramo de los $ 200.000 millones de plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para créditos hipotecarios.

En la primera operación del mes pasado se adjudicó $ 160.000 millones a cinco años a una tasa de 4,94% más UVA en promedio y $ 40.000 millones a una tasa de 2,67% más UVA en promedio, por encima de lo pautado, que era 4,5% y 2,5%, respectivamente.

Suba de tasas

“Desde la última licitación de fondos del FGS para canalizar créditos hipotecarios, esperamos que la tasa de corte de la licitación se mantenga en el mejor escenario constante o incluso aumente ligeramente, entre 25 y 40 puntos”, prevé Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, en línea con lo que sucedió en la última licitación del Tesoro.

Incluso, en el mercado secundario, donde la tasa de los CER aumentó más que en el primario.

Desde su óptica, el aumento es esperable en el plazo más largo de la subasta donde nuevamente, como en el primer licitación, es esperable se concentre el grueso de las posturas de los oferentes.

De todos modos, según Tosi, tanto más no pueden ofrecer los bancos de tasa, porque luego hay un tope al crédito del 7,5%, así que si sube mucho se achica el margen de los bancos. Menor margen de intermediación será entonces para las entidades, entre lo que pagan al FGS como depósito versus la tasa que cobran al deudor hipotecario.

Ranking de tasas

Esto provocó que caída en las tasas de hipotecarios. El Banco Ciudad anunció una nueva baja de tasa de interés de los créditos hipotecarios, después de haber fijado la referencia del 7,5% para el conjunto del sistema financiero.

La primera baja, a UVA + 7,5% comunicada hace aproximadamente un mes, lo había logrado gracias al subsidio de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ahora, tras haber licitado por el fondeo de los recursos de la ANSES, bajó un punto, hasta el 6,5% anual + UVA, volviendo a correr la vara del sistema financiero y acercándose a la tasa que cobra el Banco Nación.

Competencia

En el ranking de tasa de interés, por el momento el Banco Ciudad ofrece la tasa del 6,5% + UVA, el Banco Nación tiene una línea de 6,7% + UVA y el ICBC, de 6,9% + UVA para hipotecarios, siempre y cuando se cobre los haberes en esas entidades, siendo las mejores tasas del mercado.

Luego vienen Macro, Supervielle, los del Grupo Petersen y Credicoop anunciaron que bajaron al 7,5% + UVA, antes de la puesta en marcha del plan del Gobierno. Macro presentó préstamos hipotecarios para sus clientes Plan Sueldo Selecta y sus hijos para quienes buscan comprar su vivienda, ampliarla o refaccionarla.