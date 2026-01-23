En esta noticia Financiamiento para desarrolladores

El mercado espera un 2026 positivo, pero”discreto" para los créditos hipotecarios. Poco a poco se reactivan tras la caída que registraron en el último trimestre por la suba de tasas de interés y el riesgo vinculado a las elecciones legislativas.

La estabilidad cambiaria, la continuidad del proceso de desinflación, un escenario político menos incierto, y la desregulación del mercado de capitales colaboran para que el financiamiento vuelva a ser protagonista en el sector inmobiliario.

Según el último Informe Monetario Mensual del Banco Central, los préstamos para la compra de vivienda acumularon en diciembre un incremento de 186,4% interanual, impulsados principalmente por los créditos ajustables por UVA. Sin embargo, esa curva ascendente se moderó en los últimos meses: en diciembre aumentó 2,4 por ciento.

El escenario es mejor que antes de 2024, pero peor con respecto al boom registrado en 2017 y 2018. El BCRA estima que el número actual de deudores hipotecarios asciende a 172.000, de los cuales 43.900 fueron nuevas altas registradas en 2025. En 2017 / 2018 el promedio de altas anuales trepaba a 57.700, mientras que entre 2019 y 2023 se contabilizaron 4.700 nuevos deudores por año.

Según la Encuesta de Condiciones Crediticias publicada por el Central, “para el primer trimestre de 2026 las entidades esperan un escenario de neutralidad en los estándares crediticios en los hipotecarios”.

El Banco Nación es la entidad que más créditos otorgó el año pasado, concentrando la mitad de las colocaciones en todo el país. A través del programa “+Hogares con BNA”, otorgó 21.500 créditos por $ 2,4 billones. En lo que va de enero, esa cifra ya trepó a 22.500 altas. Ofrece la tasa más baja del mercado: 6% anual para clientes con cuenta sueldo (UVA ajustable) y financia hasta el 75% del valor de la vivienda.

En el mercado consideran que este año será “discreto”, aunque tienen una mirada levemente optimista. “Cuando digo que 2026 será un año discreto, me refiero a que continuará la tendencia de 2025. No veremos una caída muy fuerte, ni tampoco un aumento. El año pasado terminó en u$s 3300 millones en créditos hipotecarios. Creo que en 2026 tendremos u$s 3000 millones”, asegura Federico González Rouco, economista de Empiria.

Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, destaca que un escenario de inflación más baja, que genere una recomposición de ingresos reales y mejore la relación entre ellos y las cuotas, impulsará a los hipotecarios: “En 2026 se podría consolidar el mercado hipotecario con más volumen que en 2025 si se consolida la desinflación y se estabilizan las tasas reales. Los riesgos son niveles de tasas elevados, limitaciones de fondeo de largo plazo y eventuales shocks macro”.

El problema sigue siendo el fondeo de la oferta crediticia. “Estamos llegando al límite de lo que puede crecer el crédito porque los bancos no han encontrado aún fuentes de financiamiento de largo plazo”, asegura Guillermo Barbero, socio de First Capital Gropu.

González Rouco también remarca la importancia de la securitización. “Podría generar un volumen de u$s 30.000 millones en créditos para la vivienda. Pero no es algo que pasará por generación espontánea: será el fruto de que Argentina tenga un menor riesgo país, de que haya inversores de largo plazo y un mercado nuevo de carteras hipotecarias”.

En la Bolsa también hay novedades que impulsan a la construcción. La Comisión Nacional de Valores simplificó los Fideicomisos Financieros destinados al financiamiento de la actividad inmobiliaria, al eximir del requisito de identificación de los fiduciantes, siempre que se encuentren destinados a esa actividad o se constituyan con el fin de ceder activos como hipotecas.