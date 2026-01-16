En esta noticia ¿Cuánto durará la pax cambiaria?

Ni siquiera las compras de reservas del Banco Central logran alterar la paz cambiaria. El dólar no para de caer desde que comenzó 2026, impulsado por el desarme de cobertura cambiaria y dolarización preelectoral, el aumento de la demanda de dinero por las vacaciones, las estrategias de carry trade y la debilidad global de la divisa estadounidense.

El tipo de cambio oficial cerró el viernes en $ 1455. En lo que va del año, acumula una caída del 1%. En tanto, el mayorista también cayó a $ 1443, su menor valor en un mes.

Los especialistas creen que la calma cambiaria se extenderá en los próximos meses y se prolongará en marzo por la liquidación de la cosecha gruesa.

Con tasas de interés altas por la escasez de liquidez, el mercado apostó por salir de instrumentos que ofrecían cobertura cambiaria y optó por estrategias de carry trade. Ese fenómeno se registró en la primera licitación del año, donde no se renovaron $ 2 billones de bonos dólar linked. En vez de ir al dólar, esos pesos suscribieron títulos a tasa fija o ajustados por CER.

“Este desarme de cobertura se hizo sin presión en el tipo de cambio e inclusive bajando y con el BCRA comprando reservas”, remarcó en redes Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo.

Dato: no se renovaron $ 2 billones de bonos dollar linked, o sea, pasaron a títulos a tasa fija o ajustados por CER. Este unwind de cobertura se hizo sin presión en el fx e inclusive bajando y con el BCRA comprando reservas. https://t.co/WXwHcwbFga — Felipe Núñez 🦅 (@Felii_N) January 16, 2026

La calma cambiaria también ocurre mientras aumenta la demanda de dinero en enero por las vacaciones. Según estimaciones de Romano Group, desde 1970 crece este mes 1% en promedio.

“En 2025 u$s 24.000 millones de cobertura cambiaria por las elecciones. El minorista que compró dólares no va a salir a venderlos, pero puede demandar ahora menos. Y también financiar algún viaje al exterior con ellos”, afirmó Salvador Vitelli, economista jefe de esa consultora.

Con las bandas cambiarias ajustándose en enero según la inflación de noviembre de 2,5% y en febrero según la de diciembre de 2,8%, el tipo de cambio se aleja poco a poco del techo. Mientras en enero será de $ 1564,30, el mes que viene trepará hasta los $ 1608,10.

Además del desarme de cobertura cambiaria y de la dolarización de 2025, Amílcar Collante, economista de Profit-Consultores, destaca otros factores que explican la caída del dólar: “Con respecto al spot juga a favor el clima internacional de debilitamiento del dólar, con países emergentes que revalorizaron sus monedas. Además, sube la suba de interés en pesos y también permite un nuevo “carry” de corto plazo”.

¿Cuánto durará la pax cambiaria?

El mercado apuesta a que este fenómeno se prolongue en el corto y mediano plazo. “No le veo un recorrido corto. Puede seguir algo más de tiempo, en la medida de que la política acompañe. Hay que ver qué es lo que se termina aprobando en Congreso: el mercado tiene el foco puesto allí. Luego, empezaría a llegar la cosecha gruesa”, asegura Vitelli.

Sin embargo, los analistas advierten sobre shocks que podrían alterar la paz cambiaria. Uno de ellos es la posibilidad de una sequía durante el verano, que afecte la producción del agro. Otro factor que podría complicar el escenario es una caída de la demanda de dinero a partir de febrero. En ese caso, el dólar podría sufrir presión alcista y volver a acercarse al techo de la banda.

Hoy el billete está en paz. El Gobierno y el mercado, lo festejan. Pero el partido cambiario de 2026 recién empieza.