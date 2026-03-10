El ICBC anunció hoy que colocó su Obligación Negociable Senior Series #5, por $ 68.500 millones (equivalente a unos u$s 40 millones), una cifra que superpó en más del 40% la emisión realizada el 26 de noviembre pasado y se ubica entre las operaciones recientes más relevantes del sector financiero local. La operación tuvo una demanda total de $ 69.000 millones de inversores institucionales e individuos. La deuda fue emitida a un plazo de un año, con una tasa de TAMAR + 3,5% (hoy 34,3% TNA) y una duración de 0,88 años. “El éxito de esta colocación se dio en un contexto internacional complejo, pero, a la vez, con condiciones de mercado local estables y alta liquidez. Esta oportunidad nos permite seguir construyendo una base de financiación sostenible para el crecimiento de nuestros préstamos y diversificar las herramientas de inversión que ofrecemos a nuestros clientes”, aseguró María José Anastasio, Head of Assets & Liabilities Management & Money Markets. A su vez, Gonzalo Fernández Presce, Head of Global Markets, agregó: “De esta manera, ICBC continúa consolidando su presencia en el mercado de capitales local, en línea con la estrategia de acompañar el crecimiento del crédito y el desarrollo del sistema financiero argentino.”