En enero el crédito no bancario volvió a crecer por cuarto mes consecutivo y también aumentó la morosidad en las familias. Así lo reflejó un informe de la consultora Eco Go. En el primer mes del año, el crédito aumentó 2,3% mensual en términos reales y acumuló un stock de $ 13,84 billones y nuevamente, como viene sucediendo hace un cuatrimestre, lo hizo a un ritmo mayor que el bancario. Esto vino acompañado de una mayor irregularidad en las carteras de las entidades no bancaria, que se ubicó en 23,9%, casi cuatro veces el nivel que registró el crédito total del sistema financiero y 2,4 veces el de consumo bancario de las familias. La participación del crédito no bancario en los préstamos al consumo aumentó en 0,6 p.p. y representa un 25% del total del mercado. Asimismo, el 91% del crédito no bancario va destinado a familias, si bien el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias disminuyó respecto de diciembre del 38,7% de la masa salarial al 37% en enero. Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito en los sueldos desciende de 158,4% en diciembre a 147,6% en enero. Si se toma sólo la masa salarial de los cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario equivale al 61,3% de la masa salarial mensual. Noticia en desarrollo.-