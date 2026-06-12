La pasión por vivir el Mundial de futbol desde las tribunas llevará a una parte importante de los aficionados mexicanos a recurrir al financiamiento para costear la experiencia.

De acuerdo con una encuesta de Bravo, firma especializada en liquidación de deudas, 62% de los mexicanos que asistirán a los partidos solicitará algún tipo de crédito o utilizará herramientas de financiamiento para cubrir los gastos relacionados con el torneo, que en 2026 tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

El estudio mostró que el entusiasmo por el evento deportivo podría tener repercusiones en las finanzas personales. De hecho, 43% de los encuestados reconoció que existe el riesgo de generar nuevas deudas que compliquen su situación económica.

Además, el gasto previsto es elevado. El 41% de quienes planean acudir a los encuentros estimó desembolsar más de MXN$ 60,000 en boletos, transporte, hospedaje, alimentos y recuerdos. Otro 24% calculó un presupuesto de entre MXN$ 30,000 y 60,000, mientras que el 35% restante previó gastar entre MXN$ 5,000 y 30,000

La encuesta también reveló que 55% de los aficionados viajará a otro país para seguir de cerca a las selecciones participantes.

El crédito, protagonista en la compra de boletos

Para adquirir las entradas a los partidos, la mayoría de los asistentes recurrió a algún mecanismo de financiamiento.

Mientras que 38% logró cubrir el costo mediante tarjeta de débito, efectivo o ahorros previamente planeados, 31% utilizó su tarjeta de crédito para diferir el pago a mensualidades y 25% pagó con tarjeta de crédito a una sola exhibición con la intención de liquidar posteriormente el saldo. Otro 6% optó por solicitar un préstamo personal.

Javier Salmerón, Co-Country Manager de Bravo, señaló que los resultados muestran la necesidad de fortalecer la planeación financiera ante eventos extraordinarios.

“La llegada del Mundial a nuestro país despierta una euforia comprensible y es un gran momento de celebración para todos. Sin embargo, los resultados de esta encuesta nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la planificación financiera”, comentó.

Buscan ingresos extra para compensar gastos

Ante el impacto que tendrá el Mundial en sus bolsillos, casi la mitad de los encuestados buscará fuentes adicionales de recursos.

Según el estudio, 48% planea generar ingresos extra mediante actividades complementarias, oportunidades de negocio o trabajos alternos para equilibrar las finanzas familiares y compensar el gasto relacionado con el torneo.

Para Bravo, este comportamiento refleja que los aficionados son conscientes de la presión económica que implicará asistir a los encuentros y buscan alternativas para evitar un deterioro mayor de sus finanzas.

La derrama también llegará a quienes verán el Mundial desde casa

La encuesta encontró que el gasto asociado al Mundial no se limitará a quienes viajarán a los estadios.

Entre los mexicanos que seguirán los partidos desde restaurantes, reuniones, eventos locales o espacios públicos, 27% prevé gastar más de MXN$ 10,000 durante el torneo. Otro 27% estima desembolsar entre MXN$ 6,000 y 10,000 , mientras que el resto calcula un gasto de entre MXN$ 3,000 y 5,999.

Salmerón advirtió que, aunque el Mundial representa una oportunidad de convivencia y celebración, es importante mantener límites claros en el presupuesto para evitar que los gastos extraordinarios se conviertan en una carga financiera de largo plazo.