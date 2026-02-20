La morosidad crece mes a mes en la Argentina. Las altas tasas de interés impactan de lleno en las finanzas familiares. Según el último dato publicado por el Banco Central, la mora de las financiaciones a los hogares ascendió a 9,3%, mientras que la irregularidad de las empresas se situó más abajo: en 2,5 por ciento. “El ratio de irregularidad del crédito al sector privado cerró 2025 en torno a 5,5%”, consignó el Informe de Bancos de diciembre, publicado este viernes por el BCRA. “El previsionamiento del conjunto de entidades representó 93% del saldo de crédito en situación irregular y 5,2% del saldo de crédito total al sector privado”, agregó el informe. En el último mes del año pasado, el saldo real de crédito al sector privado en pesos se incrementó 1,2%, impulsado principalmente por las líneas comerciales. En 2025 el financiamiento al sector privado en pesos se expandió 27,4% real, con un mayor dinamismo de las líneas con garantía real. En el mes se registraron casi 3000 altas adicionales de préstamos hipotecarios a las familias, acumulando en 2025 cerca de 43.700 nuevos deudores en este segmento. El saldo de préstamos al sector privado en moneda extranjera creció 4% entre puntas de mes —en moneda de origen—, acumulando una expansión de 73% a lo largo del año. La reconfiguración entre los principales componentes del activo total del sistema financiero a lo largo del año da cuenta del proceso de crowding in del crédito al sector privado. A diciembre de 2025 el financiamiento a empresas y familias explicó 43,9% del activo total (con una suba de 8,6 puntos porcentuales interanual). Por su parte, el saldo de financiamiento al sector público se redujo a 27,8% del activo total, cayendo 8 puntos porcentuales.