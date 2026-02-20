El Banco Central logró un hito este viernes. Las reservas brutas internacionales llegaron a u$s 46.261 millones, su mayor nivel desde agosto de 2021. La entidad presidida por Santiago Bausili compró u$s 167 millones en su intervención en el mercado de cambios. Desde que comenzó con su programa de compras para fortalecer las reservas, el pasado 5 de diciembre, ya se alzó con u$s 2421 millones. El BCRA continúa con su racha compradora y ya acumula 33 ruedas consecutivas con intervenciones positivas en la plaza cambiaria. El tipo de cambio mayorista extendió la fuerte compresión y cerró la rueda en mínimos intradiarios, en $1389. La dinámica confirma la presión bajista que viene mostrando en las últimas jornadas y consolida un escenario de menor tensión cambiaria en el corto plazo.