Crece la mora en las fintech: cuáles son los factores que la impulsan

El Banco Central dio a conocer el Informe de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC): la irregularidad total de la cartera registró un valor de 8,6% en enero de 2025 (último dato disponible), tras un aumento en 0,5% desde julio de 2024, partiendo de valores en torno a mínimos históricos.

Esta dinámica estuvo impulsada por la suba de 1,5% en la tasa irregular de los saldos por tarjetas de crédito, parcialmente compensada por una baja de 2,1% en la irregularidad de préstamos personales.

La actividad experimentó una considerable expansión de los saldos de financiamiento entre julio de 2024 y enero de 2025, partiendo de niveles históricamente bajos.

Expansión

El saldo de financiamiento alcanzó a $ 8 billones en enero de 2025, con un crecimiento de 54% en términos reales respecto de julio de 2024, y de 86% interanual, alcanzando el valor más alto desde junio de 2018, según el BCRA.

De todos modos, en el mercado advierten que Mercado Crédito hoy le da crédito a 4 millones de los 10 millones de deudores de PNFC: "Pero es totalmente distinto, su mora es muy baja, porque los tickets son más bajos, y sobre todo porque la gente no quiere dejar de usar Mercado Pago. O sea, esos datos de mora no son representativos de las fintech que se dedican a prestar a individuos", revelan en el sector.

Hernán Finkelstein, CEO de Pareto, hace hincapié en que la mora en el segmento fintech aumentó hasta un 80%, es decir, quien antes tenía una mora del 10% ahora tiene hasta 18% y quien tenía del 20%, ahora tiene hasta el 36%.}

Mora en alza

Este aumento de mora se explica porque en los segmentos fintech las tasas no sólo que no bajan al compás de la inflación, sino que al contrario, hasta incluso podrían subir más, ante el alza de quienes no pagan a tiempo.

"En el segmento fintech normalmente acceden al crédito personas que no califican en los bancos o bien no cuentan con líneas disponibles, ya que en general los bancos operan con niveles de mora de un dígito en el segmento individuos", detalla Finkelstein.

En cambio, las fintech acostumbran trabajan con moras de dos dígitos que pueden llegar incluso al 35%. Dado que las fintech aportan información a la Central de Deudores del BCRA, en la medida que un cliente fintech muestra buen comportamiento de pago, en general, a los pocos meses califica para un crédito bancario.

Graduarse

En este sentido, los individuos que obtienen un crédito en una Fintech, y muestra buen comportamiento de pago se 'gradúan' de no bancarizado a bancarizado.

Con el crecimiento del crédito en los bancos, muchos individuos registraron esta graduación y de esta forma, la mora en el segmento fintech aumentó, porque varios clientes buenos pasaron a bancos.

Curiosamente, esta "graduación" se produce más fácilmente en los segmentos de empleados de relación de dependencia, que son más fácilmente abordados por los bancos.

La mora en el segmento fintech depende mucho de la propuesta de valor y si es billetera o no, el monto, el plazo, la TNA y en especial la situación laboral de los individuos.