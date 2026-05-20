El sistema electrónico de transferencias Zelle, sumamente utilizado en Estados Unidos para enviar dinero de cuenta a cuenta, especificó en su sitio web oficial cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que las operaciones puedan realizarse sin inconvenientes.

Quienes deban realizar este tipo de movimientos en los próximos días o durante junio, tendrán que considerar que, si se envía dinero a una cuenta no registrada y no se actúa con rapidez, la operación será cancelada.

Zelle cancelará una por una todas las transferencias bancarias de quienes hagan sus operaciones de esta manera

Al momento de realizar una transferencia con Zelle, se solicitará automáticamente el correo electrónico o el número de teléfono del destinatario.

En caso de transferir a una persona que aún no se encuentra inscripta, el receptor será notificado oficialmente y se le otorgarán instrucciones para realizar el trámite de registro.

Si esta gestión no se completa dentro de 14 días, la operación quedará cancelada y el dinero volverá a la cuenta original.

Si el trámite no se realiza en 14 días, el dinero vuelve a la cuenta de la que se envío.

En estas circunstancias, quien envió el dinero puede optar por realizar la cancelación antes de que se cumpla el plazo total

Si la gestión logra completarse con éxito, la transferencia se acreditará automáticamente en la cuenta.

Cómo activar una cuenta en Zelle para recibir el dinero: paso a paso

Para activar una cuenta en Zelle será necesario

Hacer click en el link que se envió en la notificación de pago (este puede recibirse por mensaje o correo) Seleccionar el banco o cooperativa de crédito que se desea asociar Seguir las instrucciones proporcionadas por la página Utilizar el correo o número de teléfono al que fue enviado el pago