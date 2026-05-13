Hay un impuesto que durante décadas estuvo oculto en el sistema tributario argentino. No es de los más resonantes como el IVA o Ganancias y no genera debates en el Congreso, pero aparece igual en cada resumen de la tarjeta de crédito, en las escrituras de un departamento, en el contrato de alquiler, en la compra de un auto. Se llama Impuesto al Sello. En los últimos meses, algunas provincias comenzaron a eliminarlo o a reducirlo de forma gradual, pero de qué se trata, cuánto te cuesta y en qué jurisdicción ya no lo cobran. El Impuesto de Sellos o Impuesto al Sello es un gravamen de carácter provincial que se aplica sobre la formalización de actos, contratos y operaciones de carácter oneroso que se instrumenten de manera pública o privada. Este arancel aparece cada vez que firmás un contrato o formalizás una transacción económica importante, el fisco provincial cobra un porcentaje de ese acto. Su origen es bastante antiguo, ya que data de la época colonial, cuando los documentos debían literalmente estamparse con un sello físico para tener validez legal. Ese acto generaba una recaudación y, con los siglos, el sello físico desapareció, pero el impuesto sobrevivió. Este gravamen se cobra hoy sobre operaciones digitales, resúmenes de tarjeta y escrituras electrónicas. El Impuesto a los Sellos es arcaico, propio de otra época, pero su permanencia se explica por la necesidad de recaudar, no por criterios de eficiencia o equidad tributaria. Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y desde diversos especialistas están de acuerdo en eliminar o sustituir estos “impuestos distorsivos” como los Derechos de Exportación, el Impuesto al Cheque, los Ingresos Brutos provinciales, las Tasas municipales a las ventas y el Impuesto provincial a los Sellos por otros más eficientes. El tributarista Sebastián Domínguez, contador público egresado de la UBA, director de la Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y CEO de SDC Asesores Tributarios explica que hoy en Argentina existen 155 tributos a nivel total entre Nación, provincias y municipios, entre impuestos, tasas y contribuciones. El Impuesto de Sellos es uno de ellos, y según él, uno de los que debería eliminarse dentro de una reforma tributaria integral. El Impuesto de Sellos tiene un alcance amplio y muchas veces invisible para el ciudadano común, pero puede verse en: Para que los números sean concretos: si comprás un departamento de $ 100 millones en la Ciudad de Buenos Aires (sin que aplique la exención de vivienda única), pagás 2,7% de Sellos, es decir, $ 2.700.000 solo en ese impuesto. Si pedís un crédito hipotecario de $ 50 millones, en algunas provincias ese crédito también tributaba Sellos, lo que representaba $ 500.000 adicionales solo por formalizar el préstamo. En el caso de las tarjetas de crédito, si financiás $ 200.000 de saldo en una provincia con alícuota del 1,5%, pagás $ 3.000 extras por mes, solo por el impuesto. Multiplicado por doce meses, son $ 36.000 anuales. Dónde hay que pagar por este gravamen y de cuánto es según la provincia: En 2023, CABA eliminó el Impuesto de Sellos sobre los resúmenes de tarjeta de crédito. El gravamen del 1,2% sobre las operaciones en concepto de Impuesto de Sellos había sido instaurado en 2021 en medio de la disputa con el Gobierno nacional por los fondos de coparticipación. En 2026, la gestión de Jorge Macri hizo cambios. Para 2026, las principales modificaciones incluyen: La Legislatura de Mendoza aprobó la Ley Impositiva 2026, que introduce un Programa de Reducción Plurianual del Impuesto de Sellos. El esquema fijó en 2026, la alícuota general se reduce al 1%; en 2027, baja al 0,75%; en 2028, al 0,50%; en 2029, al 0,25%; y en 2030, el Impuesto de Sellos quedará en 0%, salvo que se active una cláusula de prórroga por recesión económica. Además, las operaciones inmobiliarias bajan del 2% en 2026 al 1,75% en 2027, mientras que la maquinaria agrícola, vial e industrial tributa solo 0,25% en 2026 y quedará exenta desde 2027. También se establece una exención para contratos de locación comercial de hasta $ 62.000.000 anuales. Mantiene el impuesto vigente con alícuotas del 2% en operaciones sobre inmuebles, aunque con exención para vivienda única y familiar de ocupación permanente. La provincia de Buenos Aires cobra una alícuota del 1,2% sobre el importe del resumen de tarjetas de crédito. No hubo cambios estructurales en 2026. Sigue cobrando Sellos sobre tarjetas de crédito con una alícuota del 1,5%, una de las más altas del país. Sin embargo, no anunció reducción progresiva ni eliminación del tributo para 2026. Mantiene el Impuesto de Sellos activo, la Ley Impositiva 2026 (Ley 3541) actualiza los valores aplicables al Impuesto de Sellos junto con el resto de los tributos provinciales. No hay eliminación ni reducción anunciada. Las demás provincias mantienen el tributo con variaciones en sus alícuotas. En total, son 12 las provincias que imponen una alícuota a los Sellos en los resúmenes de las tarjetas de crédito. Si vivís en CABA y financiás el saldo de tu tarjeta de crédito la exención es automática y no tenés que hacer ningún trámite. Si en el próximo resumen aún figura el cargo del 1,2%, se debe hacer la denuncia a Defensa del Consumidor. Si estás pensando en comprar una vivienda en CABA, conviene verificar si el valor de la propiedad entra dentro del umbral de exención ($ 226.100.000). Si es así, la operación está exenta del 100% del Impuesto de Sellos. Si el valor es mayor, igual la alícuota bajó de 3,5% a 2,7%, lo que representa un ahorro concreto en el costo de escrituración. Si estás sacando un crédito hipotecario para primera vivienda en CABA, desde enero de 2026 ese préstamo no paga Sellos. Es un ahorro del 1% sobre el monto total del crédito, que puede representar varios millones de pesos. Si vivís en Mendoza, el Impuesto de Sellos ya bajó al 1% general y seguirá reduciéndose hasta desaparecer en 2030. Si estás por firmar un contrato comercial o de locación, verificá si tu contrato queda dentro de los umbrales de exención. Si vivís en una provincia que todavía cobra Sellos sobre tu tarjeta hay que tener en cuenta que ese porcentaje que aparece en tu resumen como “Impuesto de Sellos” o con alguna denominación similar es real, está vigente y no es un error del banco.