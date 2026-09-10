Cómo comparar créditos UVA antes de elegir: la tabla del BCRA que pocos conocen
El Banco Central publica una lista comparativa con las condiciones de los créditos hipotecarios UVA ofrecidos por distintas entidades. ¿Cómo ordenar la búsqueda y detectar qué datos conviene confirmar antes de avanzar con un banco?
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 10 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.