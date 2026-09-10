El crédito hipotecario atraviesa una etapa de expansión. Según el último Informe Monetario Diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el saldo de los préstamos hipotecarios en pesos creció 4,8% en los últimos 30 días.

Por su parte, el Gobierno anunció un programa de $2 billones para ampliar el financiamiento destinado a la compra, construcción, ampliación y refacción de primeras viviendas con una tasa máxima de UVA más 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un tope equivalente a 150.000 UVA por operación.

En ese contexto, comparar créditos UVA entre distintos bancos antes de avanzar con una solicitud es un paso clave para entender qué condiciones ofrece cada entidad y con qué herramientas cuenta cualquier interesado para analizarlas con criterio.

Cómo funciona un crédito hipotecario UVA

Un crédito UVA es un préstamo cuyo capital se expresa en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). El valor de esa unidad se actualiza según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución de los precios medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En consecuencia, el saldo de capital y la cuota se ajustan con la evolución de la UVA. La tasa pactada por el banco se aplica sobre ese capital actualizado, según las condiciones de cada contrato.

Esta mecánica diferencia al crédito UVA de un préstamo tradicional con cuota fija en pesos. Para comparar ambas alternativas, el análisis debe considerar la evolución esperada de los ingresos, el plazo, el monto solicitado y la capacidad de afrontar variaciones en la cuota y en el saldo adeudado.

Qué mirar antes de pedir un crédito UVA

Antes de elegir una entidad, conviene poner atención a un conjunto de variables que, juntas, permiten comparar ofertas de manera más completa:

Tasa de interés nominal: punto de partida, aunque conviene mirarla junto con el resto de los costos del préstamo.

Costo Financiero Total (CFT): incluye la tasa, los seguros y otros gastos asociados, por lo que ofrece una idea más completa del costo real del crédito.

Plazo máximo: define en cuántos años se puede pagar el préstamo y afecta directamente el valor de la cuota.

Monto máximo a financiar: varía según el banco y, en muchos casos, según el porcentaje del valor de la propiedad que cubre.

Cuota inicial estimada: sirve como referencia del esfuerzo económico que implica el crédito al momento de tomarlo.

Relación cuota-ingreso: cada entidad establece un porcentaje máximo del ingreso familiar que puede destinarse al pago de la cuota.

Seguros y gastos asociados: de vida, de incendio y otros cargos que se suman al costo total.

Requisitos de acceso: antigüedad laboral, tipo de relación de dependencia o monotributo, y documentación solicitada.

Condiciones de precancelación: los términos para cancelar el crédito de forma anticipada, total o parcial, conviene tenerlos claros desde el inicio.

Diferencias entre bancos: cada entidad combina estas variables de manera distinta, por lo que conviene compararlas todas juntas, como un conjunto.

La tabla del BCRA que ayuda a comparar créditos hipotecarios UVA

En el marco del Régimen de Transparencia, el BCRA publica la Lista Comparativa de los Préstamos Hipotecarios UVA para Vivienda, pensada para facilitar la toma de decisiones en la contratación de productos financieros.

Según la información oficial disponible en Argentina.gob.ar , los datos están disponibles para su explotación en formato abierto (.csv) y se actualizan cada día hábil, con una primera actualización a las 11:00 y una última a las 19:00.

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La tabla reúne una muestra de créditos hipotecarios UVA destinados a la compra de vivienda propia, única y permanente, y permite una comparación homogénea y transparente entre las diferentes opciones disponibles en el mercado. Además del listado general, el BCRA también publica versiones específicas para determinadas jurisdicciones, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, en las que los datos se ordenan de menor a mayor costo para facilitar la lectura.

Tené en cuenta que la frecuencia de actualización puede variar según la vista o el listado específico que se consulte dentro del sitio del BCRA. Conviene verificar siempre la fecha de actualización indicada en la propia página oficial al momento de la consulta.

Qué información muestra la tabla y cómo interpretarla

La tabla del BCRA agrupa, para cada entidad participante, datos como la tasa de interés, el Costo Financiero Total, el plazo ofrecido y el monto máximo disponible, entre otras variables.

Al revisar la tabla, tiene sentido priorizar el CFT por encima de la tasa nominal aislada, ya que ese indicador incorpora otros costos del crédito.

También conviene cruzar esos datos con el plazo y el monto ofrecido, porque una tasa baja combinada con un plazo corto puede implicar una cuota más alta que una tasa algo mayor con un plazo más extenso.

Cómo consultar la tabla del Banco Central paso a paso

Cualquier persona interesada puede acceder a la información de manera directa siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del Banco Central de la República Argentina (bcra.gob.ar) o a la publicación correspondiente en Argentina.gob.ar. Buscar la sección de Régimen de Transparencia, donde se agrupa la información sobre créditos, tarjetas y otros productos financieros. Localizar la Lista Comparativa de los Préstamos Hipotecarios UVA para Vivienda. Revisar la fecha de actualización que figura en la propia página, para confirmar que los datos correspondan a la consulta del día. Explorar la tabla por entidad, y usar el formato .csv disponible para quienes quieran trabajar los datos de manera más detallada.

Este recorrido permite llegar de manera directa a la fuente primaria, con información que la propia entidad regulatoria mantiene actualizada.

Qué hacer con los datos del BCRA antes de avanzar con el banco

Una vez identificadas las opciones que mejor se ajustan a las necesidades de cada caso, conviene dar algunos pasos adicionales antes de iniciar una solicitud formal:

Confirmar directamente con cada banco los datos vistos en la tabla , ya que las condiciones pueden actualizarse entre una consulta y otra.

Hacer una simulación de cuota a la entidad elegida, con la documentación y el monto específico que corresponda a cada situación.

Consultar los requisitos completo s, incluidos seguros obligatorios y gastos de escrituración y las condiciones de precancelación total y parcial antes de firmar cualquier documento.

Comparar más de una entidad, incluso cuando una opción parezca conveniente a primera vista, para tener un panorama completo.

Tené en cuenta que cada situación merece una evaluación personalizada, junto a la entidad bancaria correspondiente.