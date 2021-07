Cómo aprovechar el nuevo cupo de dólar Bolsa a "precios cuidados"

Hay dos formas de comprar dólares legales a través de la Bolsa para mandarlos al exterior. Se puede hacerlo a $ 167, en su versión "precios cuidados" pero con un límite semanal. O también se puede a $ 180, en la versión Senebi, que es libre .

Tal como ocurre con los Precios Cuidados en los supermercados, el dólar Bolsa "subsidiado" tiene un cupo. En este caso, lo máximo que se puede comprar son 50.000 nominales de ley local y 50.000 nominales de ley extranjera, por lo que el límite equivale a unos u$s 13.000 por semana.

Parece mucho, pero NO LO ES

Si bien la cifra parece elevada, para empresas que deben pagar deudas en dólares en el exterior, o girar dividendos a sus casas matrices, el límite no les alcanza .

"Para quien necesite comprar menos de u$s 13.000 por semana, lo más conveniente es aprovechar la cotización más baja, que es la del bono AL30. La normativa limita la operatoria a una posición vendedora neta de 50.000 nominales para especie "C": esto significa que solo se puede comprar dólar CCL por esa cantidad de nominales para los bonos legislación local, lo cual equivale, a precios de hoy, a un poco más de u$s 13.000", explica Mauro Cognetta, socio de Big River.

La limitación regulatoria es semanal, por lo que, en caso de buscar operar montos mayores, una buena posibilidad es hacerlo en tramos de u$s 13.000 por semana, de manera de cumplir la normativa y aprovechar el tipo de cambio más barato

Parking

El otro punto importante es que esta operatoria conlleva un añejamiento o parking (mantenimiento en la cuenta de los títulos comprados) de dos días.

Primero agotar el cupo disponible vía AL30; luego, por el excedente a dicho límite, se debe ir por las variantes alternativas del dólar CCL

En el caso de que el inversor ya posea dichos títulos añejados (es decir, si ya tenía AL30 de antes), podrá realizar la operación instantáneamente a través de dichos bonos sin la necesidad de añejar.

Agotá tu cupo

Para quien deba comprar más de u$s 13.000 semanales, Cognetta recomienda primero agotar el cupo disponible vía AL30; luego, por el excedente a dicho límite, se debe ir por las variantes alternativas del dólar CCL.

Si bien a veces pueden mostrar un tipo de cambio CCL apenas más conveniente, se recomienda descartar la realización de esta operatoria a través de Cedear o ADR, puesto que involucran mayores costos y tiempos operativos.

A su vez, el añejamiento de estos valores conlleva un riesgo precio que suele ser mayor al de los bonos. Las dos mejores alternativas, por lo tanto, son operar a través de Ledes o hacerlo con GD30 en Senebi.

La conveniencia entre ellas suele variar según los flujos que haya en el mercado en el momento. Además, al Senebi solo pueden acceder inversores calificados, lo que implica tenencias por más de $ 29 millones.