Cómo apostar a la baja del Nasdaq, a Japón y a la plata desde la Bolsa local

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la inclusión de 19 nuevos Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) para poder operar desde la bolsa local.

Se agregan nuevos ETF, así como también compañías puntuales. Se suman opciones interesantes para avanzar en la diversificación de portafolios globales desde la bolsa porteña.

El listado completo de los nuevos activos que podrán ser operados en la bolsa local.

Nuevos ETF con Cedear

Llegan al mercado local 19 nuevos Cedear, es decir, certificados de depósitos de acciones de compañías del exterior que podrán ser compradas y vendidas en pesos en la bolsa local.

Durante la disparada del tipo de cambio en los últimos años, esta clase de activos tomó especial protagonismo ya que servía como medio de cobertura cambiaria.

Si bien se ha logrado cierta estabilidad en el tipo de cambio en los últimos meses, este instrumento entró de lleno en el portafolio de los inversores locales y ante dicha demanda, la CNV siguió incorporando nuevos nombres a la lista.

En esta oportunidad se suman 19 nuevos papeles: muchos de ellos son ETF.

Ahora los inversores van a poder intensificar la diversificación de portafolios ya que van a poder invertir en compañías fuera de EEUU. Entre otras alternativas, podrán apostar a la baja de Wall Street, pudiendo sumar cobertura en las carteras ante eventuales escenarios bajistas en la bolsa de EEUU.

Uno de esos ETF es el IJH, que busca replicar el rendimiento del índice S&P MidCap 400.

Se trata de un índice de mediana capitalización de Estados Unidos, es decir, compañías que se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo, en distintas áreas de la economía de EEUU, es decir, el sector industrial, financiero, tecnológico, entre otros.

Otro ETF que se incorpora es el índice de la bolsa de Japón en dólares (EWJ), por lo que el inversor local podrá ahora sumar exposición a acciones japonesas invirtiendo en pesos.

Ante la búsqueda de diversificar portafolios fuera de EEUU, la bolsa local ahora ofrece esta opción, pudiendo invertir en las empresas de gran y mediana capitalización de sectores como el automotriz, la tecnología y las finanzas de la economía de Japón.

El listado de ETF sigue con el que replica a la plata (SLV). Ya habiendo incorporado el ETF del oro, ahora se va a poder comprar y vender plata con Cedear invirtiendo en pesos.

La plata suele ser una alternativa de inversión como cobertura para contextos de mayor inflación, por lo que la incorporación de este ETF podría ser oportuno dada la guerra comercial iniciada por Trump este año contra sus socios.

Otra opción interesante que se agrega en esta nueva oportunidad es el Cedear para el índice de acciones que pagan dividendos, es decir, el ETF Vanguard de Dividendos (VIG)

Este instrumento se enfoca en rastrear el rendimiento de un índice de empresas que tienen un historial de aumento de dividendos a lo largo del tiempo.

Al invertir en VIG, se obtiene exposición a compañías financieramente sólidas y comprometidas con el crecimiento constante de sus pagos de dividendos, siendo una alternativa para quien busca ingresos estables y un potencial de crecimiento a largo plazo a través de empresas bien establecidas.

Finalmente, el listado de ETF se completa con una opción para los bajistas y pesimistas sobre el futuro del mercado.

En esta oportunidad se suma a la bolsa local una alternativa para apostar a la baja del mercado, en particular del sector tecnológico, ahora se agrega un ETF Inverso al Nasdaq, el PSQ.

Este ETF busca generar rendimientos inversos al rendimiento diario del índice Nasdaq-100. Es decir, que está diseñado para subir de valor cuando el Nasdaq-100 baja y viceversa.

Es una herramienta utilizada por inversores que buscan beneficiarse de la caída de las acciones del sector tecnológico o para cubrir sus posiciones largas en el Nasdaq-100 a corto plazo.

Las nuevas acciones que se suman

Además de sumar ETF, también se agregan nuevas compañías al listado de Cedear que se van a poder operar en la bolsa local.

No son compañías que sean especialmente conocidas en el mercado, es decir, no están entre las más populares.

Ello no quiere decir que no resulten atractivos o que no tengan potencial, sino más bien, todo lo contrario.

Quizá el nombre más conocido que se suma es C3.ai Inc. (AI). Se trata de una empresa de software de inteligencia artificial (IA) que proporciona una plataforma y aplicaciones de IA de nivel empresarial.

Su tecnología permite a las organizaciones desarrollar, implementar y escalar aplicaciones de IA para diversos casos de uso, como la optimización de la cadena de suministro, el mantenimiento predictivo y la gestión de energía.

En un mundo donde la IA se está volviendo cada vez más crucial para la transformación digital, C3.ai busca posicionarse como un proveedor líder de soluciones de IA para grandes empresas.

Otro nombre que podría ser conocido por el inversor es UiPath Inc. (PATH), que es otra empresa de software pero que en este caso se especializa en la automatización robótica de procesos (RPA).

Su plataforma permite a las empresas automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas, liberando a los empleados para que se centren en trabajos más estratégicos y creativos.

Tener exposición en UiPath te ofrece exposición al sector de la automatización de procesos y a la tendencia de la inteligencia artificial aplicada a la eficiencia operativa.

El listado de Cedear se completa con ASML Holding, una compañía tecnológica europea líder mundial en la fabricación de sistemas de litografía para la industria de semiconductores.

También se agrega XPeng Inc. (XPEV). Se trata de una empresa china de vehículos eléctricos inteligentes que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa vehículos eléctricos (VE) inteligentes.

A partir de ahora se va a poder comprar con pesos las acciones de Atlassian Corporation (TEAM), una empresa de software empresarial y a la tendencia del trabajo colaborativo.

También se agrega la multinacional Celestica Inc. (CLS), que ofrece servicios de fabricación electrónica (EMS) y soluciones de cadena de suministro a empresas de diversos sectores, incluyendo comunicaciones, informática empresarial, aeroespacial y defensa, salud y energía renovable.

Dentro del sector energético, se suman las acciones de Constellation Energy Corporation (CEG). Esta compañía está centrada en la generación de electricidad libre de carbono a través de su flota de plantas nucleares, hidroeléctricas y de otras energías renovables.

La empresa suministra energía a hogares, empresas y servicios públicos en varios estados de EEUU.

Dentro del sector de comercio electrónico se suma PDD Holdings Inc. (PDD). que opera plataformas como Pinduoduo en China y Temu a nivel internacional.

También se va a poder invertir en Deckers Outdoor Corporation (DECK), una compañía global de calzado, ropa y accesorios conocida principalmente por sus marcas UGG y Hoka.

Adicionalmente, se suma Rigetti Computing Inc. (RGTI). que se enfoca en la construcción de computadoras cuánticas y el desarrollo de software para su funcionamiento.

Otro nombre es ServiceNow Inc. (NOW), una empresa de software en la nube que ofrece una plataforma para la gestión de flujos de trabajo digitales en las empresas.

Se suma a la bolsa local el Cedear de Tempus AI Inc. (TEM). una compañía de tecnología que se enfoca en la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos clínicos y moleculares para avanzar en la medicina personalizada, especialmente en el tratamiento del cáncer.

Dentro del sector farmacéutico, se agrega Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Es una compañía biofarmacéutica global que se centra en descubrir, desarrollar y comercializar medicamentos innovadores para el tratamiento de enfermedades graves.

Finalmente, se incorpora Vistra Corporation (VST), una compañía integrada de energía al por menor y al por mayor, con operaciones en los principales mercados competitivos de electricidad de Estados Unidos.

Isabel Botta, Product Manager en Balanz, ve con buenos ojos la llegada de estos nuevos papeles.

"Con un mercado de Cedear en plena maduración, el inversor argentino ya no solo apuesta a la cobertura cambiaria en el Cedear: ahora busca activos que representen valor real. La llegada de nuevos instrumentos y un clima más propicio para decisiones racionales que emocionales perfilan a 2025 como un año bisagra para quienes apuestan al rendimiento genuino. Las recientes correcciones, además, podrían estar abriendo una ventana de entrada en aquellos CEDEARs cuyos activos subyacentes mantienen fundamentos sólidos a nivel internacional", dijo Botta.