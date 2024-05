Debut auspicioso de los Bopreal para girar dividendos: qué luces de alerta enciende a futuro

El Banco Central logró colocar ayer en su séptima licitación u$s 1.709 millones de la Serie 3 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL). De esta manera, la entidad monetaria casi completó el cupo de u$s 3.000 millones que se fijó para estos papeles dado que ya lleva acumulado u$s 2.905 millones. La semana próxima se realizará una nueva subasta por el remanente de u$s 95 millones de valor nominal.

"En esta licitación se habilitó por primera vez la participación a personas jurídicas que quisieran distribuir utilidades y/o dividendos a accionistas no residentes, concepto que precisaba de la conformidad previa del BCRA para el acceso al Mercado Libre de Cambios desde septiembre de 2019", destacó el informe oficial.

Se recibieron posturas por u$s 69 millones de empresas con deudas por importaciones y u$s 1.640 millones para giro de utilidades. Claramente la incorporación de dividendos y utilidades en el destino de estos papeles sirvió para aumentar notoriamente la demanda y motivó que casi se complete el cupo.

"Con esta subasta, el BCRA colocó casi el monto máximo de las tres Series: la Serie 1 había completado el cupo de u$s 5 mil millones y la Serie 2 el de u$s 2 mil millones. De esta forma, se viene logrando reducir significativamente las deudas pendientes con el exterior por medio de un instrumento novedoso que permite, a su vez, absorber una cantidad importante de pesos en circulación, contribuyendo a la reducción de la emisión endógena de dinero", destacó el comunicado de la entidad que preside Santiago Bausili.

La pregunta que incomodó a Milei durante una entrevista: "Es una falta de respeto"

Luces de alerta

"La lectura es positiva de esta nueva licitación por los motivos que ya sabemos, principalmente por la absorción de pesos del mercado. Pero al mismo tiempo sirvió para mostrar la demanda existente por girar dólares al exterior, después de tantos años de restricciones. Para el Gobierno puede ser una luz amarilla a la hora de levantar el cepo dado que la liberación total puede gatillar fuerte demanda del contado con liqui", aseveró a El Cronista el jefe de mesa de un banco argentino.

También este tipo de transacciones tiene un límite. No debe enamorarse el equipo económico de la emisión de deuda desde el BCRA. Significa menos dólares a futuro y dado que este Bopreal se puede usar para el pago de impuestos desde abril del año próximo, también implica menos recaudación en doce meses.

Quizás lo más valioso de este "boprealazo" de ayer sea el efecto monetario y fiscal. Al tipo de cambio oficial aplicado para la compra se suma el impuesto PAIS. No es poco.