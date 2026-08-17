El dólar presenta una cotización de 17.01 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 17 de agosto de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.07%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.03 pesos y un mínimo de 17.02 pesos.

La cotización del Dólar mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.74% y en el último año acumula un descenso de -7.37%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una clara tendencia bajista, con caídas en casi todas las jornadas y un breve repunte a mitad de período, cerrando por debajo del nivel inicial.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 1.66%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva al observar que en los últimos cinco días la variación ha sido favorable. Este incremento en su valor indica que los inversores están más confiados en la economía, lo que podría reflejar un fortalecimiento del Dólar en el mercado.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal. Si las condiciones económicas cambian o surgen imprevistos, la cotización podría revertirse rápidamente.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizados (centros cambiarios registrados ante la CNBV) y evita operar con particulares o en la vía pública. Compara el tipo de cambio y las comisiones antes de decidir y confirma si el precio mostrado aplica para compra o venta. Cuenta el dinero frente al cajero, solicita y conserva el comprobante y revisa que los billetes estén en buen estado y sean auténticos.

para finalizar, prioriza tu seguridad: realiza operaciones en horarios diurnos y en sucursales con vigilancia, no exhibas grandes sumas y divide el efectivo en distintos lugares. Si usas cajeros, elige los que estén dentro de bancos o centros comerciales y cubre el teclado; considera pagar con tarjeta en establecimientos confiables. Utiliza apps o sitios oficiales para monitorear el tipo de cambio, avisa a tu banco que estarás en México y lleva una identificación oficial por si te la solicitan.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.