En la sesión de apertura de este lunes, 17 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1606 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,37% en relación con el día anterior.

En el mercado euro-dólar, la cotización registró un cambio de 0.55% en la última semana y una variación de 0.73% en el último año, reflejando una evolución estable.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva, continuando con el crecimiento observado en los días anteriores. Este incremento refleja una mayor demanda y confianza en la economía local, lo cual podría influir en decisiones de inversión a corto plazo.

En contraste, los días previos habían mostrado una leve fluctuación, pero la estabilidad reciente ha permitido que la moneda alcance nuevos valores. Este cambio puede ser indicativo de un ambiente económico más favorable que podría generar un impacto significativo en el mercado.

Analizando esta tendencia, se sugiere que el aumento en la cotización podría asociarse con factores económicos que favorecen una mayor inversión y actividad comercial.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 3.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.44%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.