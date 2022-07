Qué acciones en pesos protegen mejor a los inversores ante un salto del dólar

La corrida cambiaria parece no tener freno. Las cotizaciones financieras se recalentaron en las últimas horas y marcaron nuevos máximos históricos en términos nominales.

Ante este panorama, los inversores siguen buscando dónde colocar sus pesos para protegerse ante la devaluación que sufre el peso argentino. En ese escenario, las acciones en pesos están funcionando como una buena cobertura.

Al fondo de la tabla: para las calificadoras, Argentina es el país más riesgoso de la región



Mapa del mercado: las inversiones en dólares más seguras y las más riesgosas



Vuela el dólar y las acciones en pesos

El S&P Merval en pesos está registrando su mayor suba mensual desde el 2002, año en el que registró un avance mensual del 47%. Medido en moneda local, el índice accionario argentino sube por encima de los 120.850 puntos y avanza en lo que va del mes de julio un 37%.

Como en aquel momento, el salto de las acciones en pesos no se explica por una mejora en las variables fundamentales de la economía, sino por cuestiones cambiarias. Las acciones acompañan a la tendencia del tipo de cambio y por ello muestran una suba de estas magnitudes.

Según datos de Bloomberg, en el último mes el contado con liquidación muestra una suba del 37,5%. En ese mismo período, las acciones en pesos ganaron 37,5%.

Entre las acciones que obtuvieron una ganancia cercana a la del contado con liquidación se encuentran casos como Transener, Pampa, Central Puerto y Edenor, que ganaron entre 35% y 38%.

El Grupo Supervielle, Grupo Financiero Valores y Ternium, en tanto, registraron subas superiores a la del S&P Merval y del CCL. Exhiben crecimientos que oscilan del 40% al 60%. Aún superiores fueron los casos de Aluar y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), con mejoras respectivas de 72,3% y 71,5%.

Desde la mesa de trading de un bróker local explican que las acciones que más suben en pesos son aquellas que tienen una alta correlación con el tipo de cambio debido a su estructura y a su negocio.

"Son acciones que tienen ingresos asociados al dólar o que son ´fierros´. Por lo tanto, el mercado busca estas acciones en momentos de fuerte disparada del dólar porque se espera que tengan una mejor protección ante contextos de aceleración cambiaria. Acciones como Ternium, Aluar y Central Puerto suelen tener una dinámica sobresaliente para tener cobertura cambiaria", sostuvieron.

Ayer, el S&P Merval saltó más del 5% y anotó así su tercera suba diaria superior al 5% en lo que va del mes.

Juan José Vázquez, head de research de Cohen, explica que las acciones argentinas funcionan como refugio en un contexto inflacionario como el actual y en donde los pesos no tienen muchos lugares para escapar, dado el riesgo soberano y el cepo.

"Hoy para los pesos, la alternativa es hacer caución, pero a costa de obtener tasas reales muy negativas. Por ello, en ese escenario, las acciones terminan siendo una cobertura", dijo.

Además, agregó que el riesgo país difícilmente descuente mayores caídas para las acciones respecto de los niveles actuales.

"Hay valuaciones ridículas y responde a una alta incertidumbre y en donde los temerosos ya salieron y no hay mucho flujo vendedor", dijo Vázquez.

Por su parte, Maximiliano Bagilet, asesor financiero de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica, considera que el rally reciente en las acciones y del CCL podría empujar al mercado a realizar una pausa.

"Dada la suba que vimos en CCL durante las últimas semanas, hay que ser cautos con las entradas, habiendo una volatilidad altísima en la variación intradiaria del CCL", comentó.

Por otro lado, el especialista de TSA Bursátil destaca que, a la hora de buscar cobertura cambiaria, se inclina por posicionarse en Cedear.

"Si el objetivo es buscar una relativa cobertura cambiaria, me inclino por los Cedear antes que por las acciones argentinas, las cuales incorporan un gran riesgo local. El riesgo argentino hoy no me permite ver a las acciones argentinas como hedge devaluatorio en absoluto. Las subas que estuvimos viendo son efecto de la suba del contado con liquidación, más allá de algunos rebotes de ADR aunque con bajo volumen", afirmó.

Los ADR en mínimos

Hoy el S&P Merval medido en dólares se ubica en u$s 360, su valor más bajo en más de un año. Desde su pico de marzo, el índice accionario argentino medido en dólares perdió mas de un 27%.

Aun con el rally del S&P Merval en pesos, medido en dólares las acciones se siguieron depreciando, lo cual tiene su correlato con la dinámica que evidencian las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

A diferencia del S&P Merval y de las acciones en pesos que cotizan en su gran mayoría en zona de máximos históricos, medido en dólares la dinámica de las acciones es exactamente la opuesta.

Esto deja en evidencia que la suba de la renta variable en pesos se explica mayormente por cuestiones cambiarias y no por cuestiones fundamentales.

Las acciones del sector financiero, así como también de telecomunicaciones junto con la petrolera estatal, YPF, todas operan en zona de mínimos de la pandemia e incluso en muchos casos debajo de tales niveles.

En los últimos 5 años las acciones acumulan caídas mayores al 80% y valen menos del 20% de lo que valían en el pico de 2018.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, agregó que las acciones están haciendo máximos en pesos por la disparada del tipo de cambio implícito en los activos financieros.

Sin embargo, aclaró que si uno las mide en dólares están en mínimos.

"Esto se nota claramente en los ADR de los bancos, que están en niveles similares a los mínimos que tuvimos cuando arrancó la pandemia o cuando se dio la crisis de expectativas allá por octubre de 2020. La mayoría de las acciones muestran una dinámica similar reflejando principalmente el contexto macroeconómico, aunque hay algunos casos puntuales como pueden ser Pampa o Central Puerto donde se vio un desempeño mejor al del resto de las acciones", analizó.