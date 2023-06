Cielo o infierno: prevén que bonos argentinos caigan al 12% o suban al 61% de precio para el 2025

En esta noticia Primer año

Estancamiento

Que en la Argentina puede pasar cualquier cosa no es algo nuevo. En el corto plazo, no hay certezas sobre el techo para el precio del dólar, si puede sobrevenir una hiperinflación o bien un default. Incluso hasta un plan BONEX tiene probabilidades de ocurrencia, aunque no muy elevadas.

Pero aún de ese modo, descontando que el 10 de diciembre asumirá un gobierno pro mercado, dispuesto a hacer las reformas necesarias para encarrilar la economía, la paradoja es que resulta más incierto el corto plazo que el mediano y largo plazo.

"Los escenarios de retornos son bien amplios y van desde un 84% anual en nuestro escenario más alcista y de una pérdida de 32% en el más negativo", destaca el informe.

El Bank of America elaboró un informe sobre el escenario posterior a las elecciones y los retornos esperados, de la mano de Lucas Martin y Sebastian Rondeau.

El horizonte planteado en el análisis es enero del 2025, el primer año de gestión del próximo gobierno, y en el cual se daría, si sucede, una restructuración de la deuda.

"A pesar de que los retornos esperados de largo plazo pueden ser elevados, los inversores pueden enfrentar muchos riesgos grandes de corto plazo. Estos riesgos incluyen una dinámica inflacionaria sin ancla, una más profunda crisis cambiaria, cambios de gabinete, una mayor recesión, y el riesgo no despreciable de un evento crediticio anticipado", agrega el Bank of America.

Por si fuera poco, hay otros interrogantes de corto plazo. ¿Puede la Argentina entrar en atrasos con el FMI en junio o julio? Las conversaciones están estancadas y se acercan los vencimientos por el equivalente a u$s 2600 millones en cada uno de esos meses.

Sin desembolsos del organismo internacional, no habría que descargar que el Gobierno no pague y comiencen a correr los tiempos relacionados con el incumplimiento de un país con el FMI. La probabilidad es baja, como reveló el IIF(ver pág. 16), pero existe.

¿Y el día después de las PASO? ¿Que pasa si se cumplen los pronósticos de tres tercios para FdT, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio?

¿Qué pasa si se rompe Juntos por el Cambio antes del 24 de junio a la luz de las recientes disputas iniciadas por Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué puede acontecer con Javier Milei como principal candidato?

Nubarrones de corto plazo que dan pie a que en la Argentina se puede pasar del cielo al infierno financiero en poco tiempo.