El Banco Central (BCRA) autorizó a los bancos a distribuir el 60% de las utilidades de 2025 en tres cuotas, la primera, a partir de mayo. Se trata de un leve relajamiento del cepo a las entidades financieras dado que esto implica una mejora respecto de lo que se liberó el año pasado, cuando pudieron repartir dividendos por el mismo porcentaje, pero en 10 cuotas. Así lo dispuso la Comunicación “A” 8410. La medida mantiene el mismo porcentaje de distribución que se había autorizado en 2025, pero resulta superior al 40% fijado en 2023. El reparto de utilidades podrá efectuarse a partir de mayo. No obstante, las entidades deberán obtener la aprobación previa del BCRA para proceder con la distribución. Además, la autoridad monetaria aclaró que la distribución de resultados deberá ser compatible con los objetivos de estabilidad monetaria y con lo informado en el Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones e Informe de Autoevaluación del Capital. Desde la implementación del cepo, bancos y empresas tienen restricciones para girar utilidades con el objetivo de controlar la salida de divisas. Todos los años, el regulador monetario se pronuncia respecto de este tema en marzo, de cara a abril, que es el mes en el que los bancos reportan dividendos. En 2023, los había autorizado a distribuir un 40% del total, en 2024, aumentó ese porcentaje al 60% y este año lo mantiene igual que el pasado. En 2024, el BCRA ofreció Bopreales como instrumento para las empresas que acumulaban saldos de utilidades y dividendos de años previos. Al igual que con la deuda comercial derivada de la postergación de pagos de importaciones, el objetivo fue ordenar el flujo de demanda de divisas. “Está muy bien seguir dando salida a dividendos, no es abrir el cepo, desde ya, pero se flexibilizan algunas cosas“, dijo a El Cronista una fuente bancaria sobre la medida. Señala que, en materia de ingresos, los bancos tuvieron, en general, un buen 2024, pero 2025 no fue tan positivo, aunque hay nuevamente dividendos para repartir. En el mercado observan que, dada la fortaleza del sistema financiero en su capitalización, no tiene sentido impedir a los bancos repartir dividendos, por lo que se trata de una “medida lógica”. La decisión llega en un momento de crisis para el mercado del crédito en Argentina. Los bancos están buscando la manera de combatir la mora en sus carteras, que llegó al 10% en las familias, muy por arriba del nivel habitual. El principal desafío para los bancos en 2026 es recuperar el crédito y subsanar la rentabilidad y, para ello, será clave cómo evolucionen las tasas del sistema financiero y la macroeconomía, especialmente, la inflación, que se aceleró en el último tiempo.