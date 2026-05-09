La mora de familias aumentó desde 11,2% en febrero hasta 11,5% en marzo, mientras la mora de empresas pasó de 2,9% a 3,1% y la mora total del sector privado creció de 6,7% a 7%, de acuerdo a un informe de la consultora 1816. En el caso de familias, la mora con entidades financieras subió por decimoséptimo mes consecutivo y alcanzó un nuevo récord desde 2004. La irregularidad en el crédito a hogares era de apenas 2,5% en octubre 2024, de modo que se multiplicó por casi 5 en menos de un año y medio, pese a que el producto bruto subió 1,8% entre octubre de 2024 y febrero de 2026, según la serie desestacionalizada del EMAE. La postura oficial, que planteó Bausili hace unos días en una conferencia, es que aumentaron tanto los préstamos en tan poco tiempo que “la primera ola de créditos fue otorgada, de alguna manera, a ciegas, sin saber a quién se les estaba prestando el dinero”. Ese proceso de aprendizaje enfrentó el shock de tasas de interés del año pasado hizo que la mora sea ahora tanto más elevada que la que había en otros momentos de las últimas décadas, en los que el crédito también representaba alrededor del 12% del PBI, como en la actualidad. En este sentido, hay un fenómeno novedoso en la economía local, en el que el PBI crece, pero le cuesta derramar en amplios sectores de la sociedad, pues los datos de salarios y empleo sugieren exactamente lo mismo. El aspecto positivo del dato de marzo es que la mora de hogares con entidades financieras subió solo 0,3 puntos mes contra mes (de 11,2% a 11,5%), de modo que se trata del incremento más pequeño en 12 meses. Esto permite ilusionarse con que finalmente la morosidad haga su pico en el segundo trimestre, bajo la expectativa de que la inflación se desacelere significativamente en el segundo trimestre respecto al primero. En caso de materializarse, podría ayudar a que esto ocurra. Pese a que se desaceleró el ritmo de crecimiento de la mora, la amplia mayoría de las entidades financieras tuvieron un incremento en la irregularidad de hogares en marzo, como había pasado en enero y febrero. De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, en 1816 calculan que en 24 la mora subió. Desde Qualy Consultora hacen hincapié que una mejora del PBI agregado no resuelve el problema de la mora si no se traduce en ingresos para esos hogares. “En el caso de las empresas, el panorama que enfrentan es diferenciado”. Las orientadas a la exportación o vinculadas a commodities tienen mayor capacidad de endeudamiento en condiciones competitivas. Las pymes del mercado interno, en cambio, sufren la contracción de la demanda y la mayor fragilidad de sus clientes, con estructuras de capital más dependientes del crédito de corto plazo.