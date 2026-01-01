Apoyo a Argentina en la mira: el Congreso de EE.UU. revela preocupaciones sobre la opacidad y la deuda pendiente
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense analiza las condiciones de la ayuda económica de Scott Bessent a Javier Milei y las dudas que genera en la política de EE.UU. También duda sobre cómo afrontará Caputo las deudas pendientes
