Caen los bonos en un contexto adverso y el mercado busca oportunidades

Se cumplen tres meses desde que Sergio Massa asumió como Ministro de Economía. Después de una primera luna de miel, las pérdidas en los bonos volvieron a tomar protagonismo. El contexto global no jugó a favor, aunque la falta de un plan económico no permitió que la Argentina escape al escenario internacional adverso.

Analistas ven valor en la deuda, aunque para perfiles agresivos.

Bonos en rojo

Todos los tramos soberanos argentinos operan en rojo a comienzo del lunes. Los globales del tramo corto, a 2029 y 2030 muestran una apertura negativa con bajas de 1,7% y 1,6% respectivamente.

Por su parte, los globales a 2035 y 2038 muestran una baja de 1,7% y 1,4% respectivamente, mientras que la deuda a 2041 y 2046 retrocede 1,4% y 2,35% respectivamente.

Actualmente las tasas de los bonos siguen muy desplazadas al alza y la pendiente de la curva argentina sigue muy inclinada en forma negativa.

Esto implica que el mercado desconfía de la capacidad y/o voluntad de pago del Gobierno respecto de sus compromisos financieros.

Hoy el tramo corto de los bonos de ley NY operan con tasas del 44%, mientras que en el tramo largo se ven rendimientos de entre 23% al 28%.

La ley local rinde por encima del 53% en el tramo corto y con un promedio del 30% del tramo largo.

Tres meses de Massa

Por estas fechas se cumplen tres meses desde que Sergio Massa asumía como ministro de economía.

Si bien los bonos llegaron a subir 20% en promedio desde que comenzó el rumor de la llegada de Massa, desde que se concretó el arribo del trigrense a Economía, la deuda perdió entre 7% y 12% de su valor.

Sin embargo, la deuda se pudo recuperar en las últimas semanas.

Pese a las bajas actuales, aun los bonos muestran ganancias en el último mes, con subas de entre 6,5% y 9% en el tramo corto y con un avance promedio del 11,5% en el tramo medio y largo.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que los Globales argentinos se encaminan a cerrar el mes con buenos rendimientos a lo largo de la curva.

"Quitando la parte más corta (la menos atractiva en términos de tasa corriente, los instrumentos exhiben avances de dos dígitos en octubre. El precio promedio ponderado de los Globales se ubicó este viernes en US$22,64, pausando la toma de ganancias de los dos días previos.", dijeron.

Hacia adelante, aclararon que mucho dependerá del mensaje de la FED este miércoles, donde se espera un nuevo retoque de 75 puntos básicos en la tasa de política monetaria.

"Cualquier señal adicional que afecte al clima emergente será motivo de reacción para la deuda argentina. Más allá de lo internacional, habrá que seguir de cerca la fragilidad en el mercado de pesos ante la debilidad reflejada en el mercado secundario y en las licitaciones de las últimas semanas. Un marcado deterioro en esta herramienta de financiamiento del Gobierno podría volver a afectar a la deuda en dólares", comentaron.

Lo cierto es que en los últimos meses, los bonos argentinos enfrentaron un contexto global bastante desafiante.

Todo el mercado de deuda global operó a la baja, y la Argentina no evitó el escenario.

El índice de bonos de emergentes de alto rendimiento cae 1,2% hoy, pierde 3% en el mes y 27% en el año. Emergentes retrocede 0,9% hoy, sube 2,6% en el mes pero baja 15% en el año.

El índice de bonos globales cae 17% este año, la deuda de grado de inversión retrocede 23% y loa deuda high yield baja 9,6% en 2022.

¿Oportunidad?

Los bonos operan en general con paridades promedio de 21%, lo cual coincide con sus valores más bajos desde los años 2008 e incluso son registros similares a los del 2001.

En el acumulado del año, los Globales caen entre 43% y 31% y de esta manera caen más que los bonos de emergentes, ya que estos evidencian una baja del 27% en lo que va del 2022.

El contexto global claramente luce adverso para los bonos, dentro del cual la argentina no pudo escapar, pese a tener un riesgo país en niveles de 2600 puntos.

Es decir, el riesgo país alto no blindó a la argentina del escenario global adverso, sino que todo lo contrario.

Sin embargo, analistas ven valor en la deuda en estos precios.

Martín Polo, estratega de Cohen, advierte que con una historia económica plagada de default y juicios con holdouts por reestructuraciones fallidas, los bonos soberanos argentinos no atraen el interés de inversores en el mundo de las finanzas emergentes. Esto se refleja en sus precios que están en mínimos históricos.

"Hoy estamos en el Bear Market (mercado bajista) más largo de la historia reciente. Los bonos valen casi 80% menos que los u$s 119 del último pico de 2017. Hace cinco años que bajan y hoy cotizan cerca de los mínimos históricos. En efecto, luego del default de 2001, los bonos valían u$s 18 y durante la crisis sub-prime en 2009, llegaron a valer u$s 25", detalló.

En cuanto a las oportunidades, Polo remarca que la deuda argentina no es para perfiles reacios a asumir riesgos, aunque si ve valor en los mismos a largo plazo.

En ese sentido, el especialista explica que para ver si hay valor en los bonos debemos analizar dos aspectos: la voluntad de pago y la capacidad de pago.

"Para el corto plazo, creemos que en el último mes, la voluntad de pago mejoró. La entrada de Sergio Massa como ministro de Economía incrementa las posibilidades de que pueda ser él un candidato para las elecciones en 2024 y lo obliga a tomar medidas más "market friendly", comentó.

Finalmente, y en cuanto a la capacidad de pago, Polo sostiene que no hubo cambios radicales últimamente.

"Sólo se vio una mayor voluntad de cumplir con las metas fiscales acordadas con el FMI. Lo importante es saber si Argentina podrá afrontar los próximos pagos y, si eventualmente no dan los números, cómo y quién lanzará una nueva reestructuración de deuda para volver a los mercados", dijo.





Por último, Juan Manuel Franco, economista jefe de grupo SBS, considera que los globales están en un punto de entrada atractivo.

"Creemos que puede haber valor de corto plazo en pasar posiciones de GD35, GD38 y GD41 hacia GD30, dadas las relaciones de precios históricas desde el canje. Reiteramos que somos constructivos de mediano plazo en Globales (top picks GD41 y GD35) a la vez que vemos valor en pagarlos contra pesos dado este nivel de CCL", dijo.