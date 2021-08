Cada vez más bancos entregan a los clientes dólares de cara chica

"Son los únicos que tenemos, porque son de curso legal y están en circulación".

Los cajeros de los bancos empezaron recitar este versito cada vez que entregan billetes de u$s 100 de cara chica y el cliente, ofuscado, no los acepta y les pide los de cara grande.

Hay clientes resignados que los aceptan y otros que sacan turno en otra sucursal, o que esperan al mes siguiente, a ver si aparecen los codiciados de cabeza grande.

Comisiones de por medio

El tema es que hay bancos que cobran una comisión por extraer moneda extranjera de una sucursal que no es donde radica la cuenta , lo cual es lícito. No pueden cobrar comisión por extracciones en la sucursal donde se tiene la cuenta, pero el Banco Central los autoriza a cobrar en otras sucursales.

Lo cierto es que cada vez más bancos se están poniendo duros en este sentido, y le están dando al cliente el dólar que tienen, que en muchos casos es el de cabeza chica.

No hay otro

"La postura es clara porque es un billete absolutamente legal, vigente y que estará siempre en circulación. Por lo tanto, se le dice al cliente que agarre el que hay porque no hay otro", revela, en estricto off the record, el gerente de Productos Cambiarios de un banco líder.

Admite que las entidades quieren evitar el gasto de tener que exportarlos, entonces hoy todo el mercado está entregando los dólares que les quedaron cara chica.

Piden reciprocidad

"Cuando el cliente viene y me deposita los de cabeza chica yo se los tengo que aceptar, entonces pedimos reciprocidad , que nosotros también se los podamos dar, porque son billetes legales", agrega.

Confiesa que los clientes se van a calentar con el banco, lo cual generará una rispidez, pero que es la modalidad de mercado. "Nosotros siempre canjeábamos, pero ya nos tomaron de punto, entonces nos sumamos al resto de los bancos", advierte un banquero.

Cuánto cuesta exportarlos

Pasa a detallar los costos que tiene exportar los billetes chicos hasta la Reserva Federal de los Estados Unidos: seguros, aéreo, comisión del despachante de aduana y el costo financiero de tener un dólar parado hasta juntar al menos u$s 1 millón para enviarlos. En total, suma el 2%, que puede llegar hasta el 3% en caso de tener mucho tiempo los dólares parados.

No sólo ocupan una posición de cambios y se debe pagar el aéreo, sino en muchos casos el envío desde sus sucursales en el interior del país hasta Buenos Aires, ya que los vuelos salen desde Ezeiza.

Comisiones de cuevas y arbolitos

En las cuevas cobran el 1,5% de comisión por tomar billetes de cabeza chica, mientras los arbolitos suelen duplicar esa comisión, para quedarse ellos con otro punto y medio.

"Los cara chica son un documento, por lo cual es esencial no doblarlos. Tenerlos siempre en un folio o en un sobre, fuera de la humedad y arrugas, no tirados en una lata", aconseja un corredor de cambios.

A su juicio, lo más importante de todo en un billete es que esté en buen estado, recto, seco, sin manchas, sin arrugas y sin estar doblado, ya que se trata de un documento.

Una opción para los cara chica es usarlos cuando se viaja a los Estados Unidos. Otra alternativa es depositarlos en el banco y luego extraerlos.

Otra es transferirlos a una cuenta en dólares en caso de querer comprar una notebook o celular que se pague en moneda extranjera donde pretendan cobrar una comisión por los cabeza chica.