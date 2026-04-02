Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) anunció la compra de 70% del capital accionario de Quantex, una fintech enfocada en el desarrollo de plataformas de negociación mayorista de renta fija internacional. La operación se realizó sobre una valuación total de u$s 9,5 millones y se inscribe dentro de la estrategia de largo plazo de la compañía orientada a fortalecer su posicionamiento internacional y expandir su rol como proveedor de infraestructura para el mercado de capitales. Asesoró en la transacción Finanzas & Gestión, el estudio que encabeza Patricio Rotman. Quantex es una empresa originada en Córdoba que comenzó su desarrollo dentro de BYMA Ventures, el fondo de corporate venture capital de la Bolsa. Con el tiempo consolidó una plataforma tecnológica propia orientada a la operatoria institucional y logró integrarse tanto al ecosistema local como a contrapartes internacionales. La compañía cuenta con clientes en distintos mercados, entre ellos Argentina, Estados Unidos, México, Panamá, Uruguay y República Dominicana. BYMA señaló que la incorporación de Quantex permitirá ampliar la infraestructura disponible para la negociación de instrumentos de renta fija, así como avanzar en el desarrollo de nuevas soluciones. “La adquisición de Quantex se inscribe en la estrategia de evolución de BYMA, que combina posicionamiento internacional con el fortalecimiento de capacidades operativas concretas. Esta incorporación nos permite ampliar nuestra propuesta de infraestructura para la renta fija y proveer liquidez a los activos argentinos”, dijo Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA). La integración también contempla una mayor articulación con actores internacionales, en un contexto en el que la operatoria de renta fija requiere plataformas con conectividad y estándares compatibles con mercados externos. Desde la fintech, la operación se vincula con una nueva etapa de expansión. “Esta etapa nos permitirá acelerar nuestra expansión, robustecer la infraestructura de renta fija y contribuir activamente a la integración del mercado de capitales argentino con el mundo”, explicó Marco Dibo, CEO de Quantex. Fundador de la compañía, junto con Federico Bollo, ambos conservarán el 30% del capital accionario. La operación se da en un escenario de mayor interés por los activos argentinos y de demanda por herramientas que faciliten la negociación mayorista tanto en el ámbito local como internacional. Para los participantes del mercado —incluidos bancos, Alyc y fondos—, la disponibilidad de plataformas con integración regional e internacional incide sobre la operatoria diaria, en particular en segmentos como la renta fija donde la liquidez y la eficiencia operativa resultan determinantes. Quantex forma parte del portafolio de BYMA Ventures y representa uno de los desarrollos que evolucionaron desde etapa temprana hasta convertirse en proveedor de soluciones para el mercado institucional. El recorrido de la compañía se alinea con el enfoque de la Bolsa en identificar y escalar proyectos tecnológicos con aplicación directa en el mercado de capitales.