Advierten que existen similitudes entre la concentración actual del mercado en acciones de inteligencia artificial y la fase final de la burbuja puntocom de 1999.

En esta noticia La advertencia de este experto sobre el fantasma de las puntocom y el boom de la IA

La Inteligencia Artificial ha despertado enormes expectativas en el mundo y deslumbrado a los mercados financieros. Sin embargo, detrás de ese entusiasmo, se escuchan analistas pidiendo cautela.

Algunos cuestionan si estamos frente a una revolución tecnológica inédita en el mundo o a las puertas de una burbuja a punto de estallar.

Un reciente informe de KB Securities, el banco de inversión líder en Corea del Sur, advirtió que existen similitudes entre la concentración actual del mercado en acciones de inteligencia artificial y la fase final de la burbuja puntocom de 1999.

El reconocido bróker surcoreano difundió sus conclusiones en un informe firmado por el analista Euntaek Lee.

La advertencia de este experto sobre el fantasma de las puntocom y el boom de la IA

Lee sostuvo en un informe dirigido a clientes que la dinámica actual del mercado resulta “en gran medida la misma” que la observada en 1999, cuando las acciones de internet concentraron la atención de los inversores.

En aquel entonces, sectores con balances sólidos, como el financiero y el sanitario, quedaron relegados frente al furor tecnológico. El analista trazó un paralelismo directo con la situación del mercado en 2025 y 2026.

Lee explicó que esos mismos sectores repuntaron en 2025 gracias a buenos resultados corporativos, pero “han quedado fuera del rally simplemente porque no son apuestas por la IA”, señaló en su informe.

El especialista identificó un segundo patrón heredado de la era puntocom: durante 1999, el solo anuncio de un plan de negocios vinculado a internet alcanzaba para disparar una acción, sin importar los fundamentales de la empresa.

KB Securities detectó la misma conducta en el mercado actual. Según el informe, ciertas acciones “se disparan ante la noticia de una visita de Jensen Huang, o ante un indicio de incursión en la IA o la robótica”, sin que existan beneficios relacionados.

Jensen Huang preside Nvidia, la compañía de semiconductores que se transformó en una de las principales referencias del boom de inteligencia artificial en Wall Street. Sus apariciones públicas suelen mover el precio de acciones vinculadas al sector.

Pese a las similitudes con 1999, Lee evitó interpretar la concentración como una advertencia automática. El analista pidió a los inversores que revisen la lectura convencional sobre este fenómeno de mercado.

“La historia demuestra que, en muchos casos, el aumento de la concentración indica que el mercado aún tiene impulso”, escribió Lee en el informe difundido por KB Securities.

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El analista matizó esa postura y reconoció los riesgos del fenómeno. Señaló que “la ampliación del rally no es necesariamente saludable” y que ese proceso “puede ser una señal de que el rally se está acercando a su fin”.

La burbuja puntocom se desarrolló entre 1995 y 2000, cuando las acciones de empresas vinculadas a internet treparon con fuerza antes de desplomarse. El Nasdaq perdió gran parte de su valor en los años posteriores.

De cara a los próximos meses, KB Securities proyectó que la concentración del liderazgo bursátil se intensificará todavía más. La firma basó esa previsión en los patrones históricos observados en rallies especulativos previos.