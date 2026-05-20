El Gobierno nacional comenzó el proceso para que los argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de tramitar una visa. Lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien dio precisiones sobre las gestiones para incorporarse al programa estadounidense conocido como Visa Weiver.

El denominado Programa de Exención de Visa (VWP) es una política estadounidense que permite que ciudadanos de determinados países ingresen sin visa. El objetivo de esto es reforzar las colaboraciones diplomáticas.

Según señaló la funcionaria, distintos ministerios ya están trabajando en el proceso para que Argentina ingrese al sistema, el cual permite viajar por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de realizar el trámite consular.

¿Se podrá viajar a EE.UU. sin visa para el Mundial 2026? Esto dijo Monteoliva

Consultada sobre la posibilidad de que los argentinos viajen sin visa a los Estados Unidos, Monteoliva detalló: “Eso es un tema muy importante, es un proceso que hemos iniciado . No es solamente una decisión política o administrativa; hay que cumplir una serie de pasos en los cuales estamos trabajando”.

Incluso, en diálogo con LN+, la ministra reveló que el martes visitó el país la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, funcionaria encargada de supervisar todo lo relacionado con el sistema Visa Waiver.

En este sentido, Monteoliva sostuvo que el beneficio no estará disponible para el Mundial 2026, ya que las negociaciones llevarán más tiempo. “Nuestras expectativas es que a inicios del 2027 ya esté en funcionamiento“, dijo.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional. Seguridad Nacional

Las condiciones que debe cumplir Argentina para el Visa Waiver

Es importante destacar que el proceso de reingreso al programa puede llevar meses, o incluso años, ya que la nación solicitante debe cumplir con una serie de requisitos para ser elegible.

Según la normativa de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Section217, modificada por actos como el de 2015), estos son los criterios clave:

Tasa de rechazo de visas B-1/B-2 menor al 3%.

Reciprocidad: permitir entrada visa-free a ciudadanos estadounidenses.

Emisión de pasaportes electrónicos con chip biométrico.

Reportar pasaportes extraviados/robados (ej. vía INTERPOL).

Cooperar en intercambio de información sobre terrorismo y crímenes graves.

Someterse a evaluaciones conducentes del DHS e inteligencia sobre seguridad continua.

¿Qué documento se debe solicitar para entrar a EE.UU. sin la visa?

Si bien este programa simplifica el proceso migratorio para los extranjeros que gozan del beneficio, las autoridades migratorias establecieron un requisito fundamental para registrar la entrada y salida al país de estos ciudadanos.

Si usted pertenece a un país que integra el programa VWP deberá tramitar la autorización del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) válida. Se trata de una aprobación previa al viaje que establece que la persona cumple con todos los requisitos. Este permiso debe estar acompañado del pasaporte.