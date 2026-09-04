Camión, tren y barco: la combinación que podría mover millones de toneladas y destrabar Vaca Muerta
El crecimiento del shale podría aumentar hasta 148% el movimiento de camiones con arena hacia 2029. Un documento al que accedió El Cronista advierte que, en los escenarios de mayor expansión, el sistema actual dejará de ser viable y calcula cuánto costarían distintas alternativas.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 4 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.