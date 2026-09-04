La construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego volvió al centro de la agenda de Defensa. En la cadena nacional del jueves, el presidente Javier Milei anunció la ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa y señaló que una de las prioridades será avanzar con esta infraestructura. En el marco del reclamo por Malvinas, el mandatario sostuvo que la base será un “polo logístico” de relevancia en el Atlántico Sur y servirá para reforzar la proyección del país en la región.

Sin embargo, la Base Naval Integrada en Ushuaia no es un proyecto nuevo. Su planificación comenzó hace más de una década y las obras se iniciaron formalmente en 2022. Desde entonces, el proyecto avanzó de manera limitada y su costo se estima en unos 300 millones de dólares.

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La idea de construir una nueva base naval en Ushuaia forma parte de una planificación de Defensa que comenzó a tomar forma alrededor de 2010. El objetivo fue aprovechar la posición estratégica de la ciudad, sobre el canal Beagle y próxima a la Antártida, para concentrar allí capacidades navales y logísticas.

El proyecto quedó vinculado además con el denominado Polo Logístico Antártico. La intención es que Ushuaia funcione como un centro desde el cual puedan sostenerse las campañas antárticas argentinas, con instalaciones para recibir, abastecer, mantener y preparar buques antes de su navegación hacia el continente blanco.

Según la documentación oficial presentada inicialmente al Congreso, la Base Naval Integrada prestará servicios a las unidades de la Armada que operen en Ushuaia y a los medios navales que durante las campañas antárticas queden bajo control operacional del Comando Conjunto Antártico. También se prevé que pueda brindar servicios logísticos a buques extranjeros que utilicen Ushuaia como escala.

Por eso, aunque será una instalación militar, su función será más amplia: tendrá un componente operativo, otro logístico y un papel relevante en el apoyo a la actividad antártica.

La zona donde se terminará de construir la Base Integrada, lindera al aeropuerto y la base aeronaval. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

Cómo será la nueva Base Integrada

La Base Naval Integrada se proyecta en terrenos de la Armada próximos a Punta Oriental, en Ushuaia. El proyecto contempla concentrar allí buena parte de las capacidades que actualmente funcionan en la Base Naval Ushuaia y sumar infraestructura específicamente diseñada para las operaciones navales y antárticas.

La obra está organizada en tres grandes etapas.

La primera contempla la urbanización y preparación del predio, con caminos, cercos, seguridad y redes de energía, agua, cloacas, gas y comunicaciones. Su pieza principal será un nuevo muelle militar.

El proyecto del muelle prevé unos 15.640 metros cuadrados de superficie y sectores de atraque que, sumados, alcanzan aproximadamente 1.050 metros lineales, con profundidades de entre seis y 16 metros según el sector. La infraestructura estará acompañada por un edificio de servicios marítimos de unos 2.540 metros cuadrados.

También se proyecta un complejo logístico antártico de aproximadamente 10.100 metros cuadrados, con galpones, talleres, depósitos, oficinas y cámaras frigoríficas. Allí se almacenarán y prepararán cargas, equipos y suministros destinados a las campañas.

La segunda etapa comprende alrededor de 39.000 metros cuadrados de instalaciones para el Comando del Área Naval Austral y la Base Naval Ushuaia. Incluirá talleres, depósitos, sectores de abastecimiento, automotores, alojamientos, servicios generales y dependencias para las unidades navales.

La tercera etapa contempla viviendas para el personal de la Armada destinado en la nueva instalación.

El diseño busca así crear un complejo mucho más amplio que un simple puerto militar: será una infraestructura naval, logística y de apoyo a las operaciones antárticas.

Las obras comenzaron en 2022

La construcción comenzó formalmente el 4 de marzo de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández y con Jorge Taiana como ministro de Defensa. El astillero estatal Tandanor quedó involucrado en la planificación y ejecución inicial.

En una primera etapa se realizaron estudios, movimientos de suelo y trabajos de preparación del terreno. También se proyectaron dos grandes galpones modulares destinados a funcionar como obradores y permitir la continuidad de las tareas durante el invierno fueguino.

Pero el proyecto no avanzó al ritmo previsto. La documentación oficial enviada al Congreso registró un avance físico de 9,13% al cierre de 2023, porcentaje que posteriormente se mantuvo como referencia oficial general.

En 2024, ya con Luis Petri en el cargo de ministro, Defensa informó que no se había realizado inversión presupuestaria durante ese año y que Tandanor había interrumpido en diciembre de 2023 una de las actividades vinculadas con la construcción de la estructura de fundación de un galpón modular.

El hecho es que las principales obras de infraestructura, especialmente el nuevo muelle y el complejo edilicio, todavía requieren una inversión considerable.

Una plataforma de obrador completada en 2025, cuando hubo algunos avances en la construcción.

Cuánto puede costar la nueva base naval

En diciembre de 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, estimó que la construcción de la Base Naval Integrada demandaría unos 300 millones de dólares.

El proyecto, además, tuvo una partida específica en el proyecto de Presupuesto 2025 enviado por el Gobierno al Congreso. Allí se contemplaron algo más de u$s 163 millones provenientes de un préstamo para la construcción del muelle, infraestructura conexa y la adquisición de maquinaria y equipos.

Sin embargo, la obra perdió continuidad en su financiamiento. El Presupuesto 2026 no incluyó una partida específica para garantizar la construcción de la Base Naval Integrada, una situación que fue cuestionada este año en la Cámara de Diputados mediante un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

El anuncio realizado ahora por Milei apunta precisamente a modificar esa situación. Según explicó este viernes el canciller Pablo Quirno, los recursos para retomar el proyecto surgirán de una reasignación de partidas del Presupuesto 2026. Esto significa que el dinero anunciado no constituye una partida que ya estuviera reservada para la base en el presupuesto vigente, sino una nueva asignación dentro de los recursos de Defensa.

¿Cuándo estará terminada?

Los plazos originales permiten dimensionar la magnitud de la obra. Para las diferentes etapas se estimaron períodos de aproximadamente 36, 48 y 60 meses (hasta 5 años).

Esos cronogramas ya quedaron desactualizados por la demora. No existe actualmente una fecha oficial confiable de finalización que permita afirmar que la base estará operativa en un año determinado.

Antes de establecer un nuevo plazo deberán definirse los recursos, actualizarse los contratos y establecerse un cronograma para las obras principales. El muelle, los edificios del Área Naval Austral y las instalaciones logísticas podrían demandar años de trabajo incluso si se garantiza una financiación sostenida.