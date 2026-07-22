En esta noticia BMV alista emisión de deuda corporativa

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mantiene en la cartera cuatro ofertas públicas iniciales (OPI) aún confidenciales, pero el mercado de deuda también alista la emisión de MXN $50,000 millones para los siguientes meses, de acuerdo con directivos.

En conferencia con analistas, por la publicación del reporte financiero al segundo trimestre, Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de Grupo BMV, expuso que actualmente acompañan cuatro procesos confidenciales, por lo que evitó precisar los nombres o el calendario de las operaciones.

“Tenemos cuatro procesos confidenciales de listado. No tendremos un momento específico para decir cuándo llegarán al mercado, pero estamos apoyando esos procesos”, comentó.

El detalle provino tras el cuestionamiento de un analista sobre si forman parte del plan de OPI de Banamex; sin embargo, los directivos evitaron pronunciarse al respecto.

Durante el segundo trimestre, la llegada al mercado de capitales de Fibra Park Life y al de deuda con Banco Sabadell y Credijal, incentivaron al alza los ingresos del grupo en 8.2%; con un alza de 4.6% en el EBITDA y de 1.8% en la utilidad neta.

BMV alista emisión de deuda corporativa

En el mercado de deuda, donde históricamente se concentra la mayor parte del financiamiento bursátil en México, la bolsa espera mantener el ritmo observado durante este año.

“Para los próximos tres meses tenemos una cartera cercana a MXN$50,000 millones en emisiones de deuda, en línea con la tendencia que hemos visto durante 2026”, añadió Olivo.

Para los directivos, la volatilidad del mercado no ha frenado la actividad del financiamiento corporativo.

Los directivos explicaron también que mantienen la estrategia para modernizar su infraestructura bursátil mediante el programa Evolución Digital, con el que busca impulsar nuevos productos, incrementar la actividad de negociación y abrir nuevas fuentes de ingresos a partir de 2027.

Aunque la administración considera que la etapa más intensiva de contratación ya quedó atrás, misma que generó presiones en los costos en 13% al segundo trimestre, espera que el crecimiento del gasto tecnológico se modere a un ritmo de un solo dígito, con eficiencias derivadas del retiro de sistemas heredados una vez concluyan las primeras fases del proyecto.