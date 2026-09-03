Este jueves, 3 de septiembre de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,51 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 36.513. Esta cifra refleja una variación del 0,58% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo alcista: subió en 7 sesiones y bajó en 3, con un bache a mitad de periodo y cierre con dos avances consecutivos que refuerzan un impulso positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se situó en un 6.95%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 20.45%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en comparación con el año completo, sugiriendo una menor cantidad de variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos los gastos, la ganancia final es de 967.50M, lo que se traduce en un fondo de inversión significativo.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional aseguradora española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Majadahonda (Madrid) y presencia internacional, con posiciones destacadas en España y Latinoamérica.

Su actividad es el seguro y reaseguro; “produce” pólizas y servicios financieros (vida, no vida: auto, hogar, salud y empresas), además de gestión de activos, pensiones y asistencia. Datos de interés: fundada en 1933, cuenta con MAPFRE RE, Global Risks y la Fundación MAPFRE.

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