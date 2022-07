Se desplomaron los bonos en dólares y el riesgo país trepó hasta un nuevo récord

El riesgo país argentino sigue trepando con fuerza. De la mano del desplome de los bonos soberanos en dólares, el indicador volvió a superar este miércoles los 2700 puntos básicos y alcanzó un nuevo récord desde el canje de deuda que realizó en 2020 el ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

El mercado financiero sigue reflejando incertidumbre respecto a la economía argentina, a pesar de las declaraciones de ayer de la nueva titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, que apuntaban al llegar a equilibrio fiscal y mantener las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un operador de la City afirmó que el "vivir con lo nuestro" que indicó Batakis no parece creíble porque esto no es característico del peronismo, a lo cual se suma que el próximo año será electoral. A la vez, advirtió que los títulos pueden seguir cayendo y que se recuperarían con buenas medidas, pero cree que no las habrá.

Los bonos argentinos en dólares que rigen bajo legislación extranjera siguieron desplomándose este martes. Estos títulos anotaron bajas de entre 1,89% y 3,35% y, a excepción de los que vencen en 2038 y 2041, sus precios cayeron por debajo de los 20 centavos de dólar.

Los desplomes de estos papeles tuvieron su respectivo impacto en los niveles del riesgo país. El indicador que elabora el JP Morgan registró este martes un avance de 61 puntos básicos para ubicarse en 2736 unidades, nuevo máximo desde el canje de deuda con los bonistas .

OTRA BAJA EN ACCIONES



Las acciones de las empresas argentinas también tuvieron una jornada negativa . A las tensiones políticas y económicas locales se agrega el desempeño de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, que este martes registraron nuevas bajas de forma generalizada.

Las compañías argentinas volvieron operar este martes principalmente en rojo en ese mercado. Se observaron bajas de hasta 3,5% e incrementos de hasta 1%, con la presencia en ambos lados de empresas de diferentes sectores de la economía.

Algo similar se observó en la plaza local. El S&P Merval cayó otro 1,2% para seguir alejándose de su récord en pesos. Sin embargo, medido en moneda estadounidense hubo una mejora de 0,7% debido a la caída de la cotización del dólar contado con liquidación (CCL).

Gran parte del panel líder terminó la jornada con variaciones negativas. Las bajas locales fueron lideradas por los papeles de YPF, que retrocedieron 4%, seguidos por los de Byma (-3,8%) y Loma Negra (-3,1%). En tanto, los principales avances fueron los de Aluar (3,8%), Ternium (2,3%) y Cablevisión (1,1%).

WALL STREET, EN ROJO



El mercado de Nueva York operó nuevamente en rojo este martes . Los inversores siguen a la expectativa de los balances trimestrales de las compañías, que empezaron a publicarse esta semana, y al dato de inflación de ese país, que dará a conocerse mañana y que se espera una cifra elevada.

Entre los principales índices bursátiles de ese mercado, todos cerraron la jornada con variaciones negativas. Las principales bajas se dieron nuevamente en el Nasdaq, que terminó con una caída 0,95%. Por su parte, el S&P 500 registró una baja de 0,92%, mientras el Dow Jones retrocedió 0,62 por ciento.