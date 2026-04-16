La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que fue reelegido por unanimidad Javier Bolzico como presidente de la entidad, ratificando el respaldo de las entidades a su gestión y a la continuidad de la agenda institucional. Además, Banco Nación integró la nueva comisión directiva de la entidad, tras su salida en 2025 de Abappra, la cámara de los bancos oficiales. Durante la Asamblea, se destacó el compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero, la promoción del crédito y el desarrollo económico sostenible, así como la importancia de mantener un espacio de diálogo constructivo entre los distintos actores del sector. La comisión directiva de Adeba está integrada por Banco Macro, Banco Galicia, Banco San Juan, Banco Supervielle, Banco Hipotecario, Banco Comafi, Banco Nación, Banco de Valores, Banco Industrial, Banco Piano, Banco Santiago del Estero, Banco Ciudad, Banco CMF, Banco Mariva, Banco Columbia, BANCOR, Banco Roela, Brubank, Ualá Bank SAU, Banco BST y Banco Sáenz.