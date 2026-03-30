Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), destacó el crecimiento del crédito que se vio en Argentina durante los últimos dos años y en el gráfico que publicó, realizado en base a datos del Banco Central, mostró que la participación del crédito bancario en el sector privado sobre el PBI pasó del 5% en julio de 2024 al 12% en noviembre de 2025. “Gran recuperación del crédito bancario los últimos dos años. Falta mucho, pero la dirección es la correcta”, señaló en un posteo de la red social X que fue retuiteado luego por el presidente Javier Milei con la sigla TMAP, que significa “todo marcha de acuerdo al plan”. En ese sentido, una fuente del sector bancario comentó al El Cronista que esta suba en la participación del crédito sobre el PBI “para nosotros es una oportunidad porque hay mucho margen, aún si consideramos los valores de otros países de la región, como Chile (90%), Brasil (60%), y Perú y Colombia (35%)”. El posteo de Bolzico llega dos días antes de que impacte en la regulación la decisión del directorio del BCRA de no prorrogar una norma previa que obligaba a los bancos a inmovilizar un 50% de fondos, parte de ellos integrables con bonos públicos. Desde el 1 de abril eso se relaja y los encajes pasarán a ser del 45%. El año pasado fue clave para crecimiento del crédito en la Argentina porque encontró oxígeno en una fuerte baja de tasas, que pasaron de tres a dos dígitos en poco tiempo y dejaron de estar reguladas por el BCRA. En ese sentido, familias y empresas comenzaron a acceder a financiamiento más barato que antes y eso, sumado a una competencia por tasas de los bancos que hizo que hubiera oferta más atractiva, hizo crecer la demanda en las familias. Sin embargo, luego se vio una fuerte volatilidad de tasas por el desarme de los pases pasivos del BCRA, que inyectó liquidez al mercado y el dólar subió fuerte, lo que impulsó las tasas al alza. Poco a poco, eso se normaliza y la expectativa es que eso, sumado a la baja de encajes, permita ampliar la demanda de crédito y su participación sobre el PBI en Argentina. Los bancos también trabajan en una reducción de la morosidad, que creció a partir de la volatilidad de tasas. La expectativa es que el panorama mejore desde el segundo semestre y el sector ve un panorama positivo hacia adelante.