Los bancos, contra el pago de salarios y jubilaciones en las fintech: riesgos para los haberes y jaque al crédito

La Cámara Argentina de Fintech (CAF), que agrupa, entre otras firmas, a las principales billeteras digitales, respondió con dureza al documento de Adeba, ABA y Abappra que las cuestionó que la reforma laboral que se avecina habilite el pago de salarios y jubilaciones a través de plataformas digitales en detrimento de la exclusividad del sistema bancario tradicional.

Para las fintech, la disputa es estrictamente comercial: “Lo que está en juego es la libertad de millones de personas”.

“Restringir (la posibilidad de) esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años”, dicen las billeteras.

El comunicado le sale al cruce a un pronunciamiento acerca del destino del flujo de salarios y jubilaciones que emitieron en forma conjunta el martes los bancos privados nacionales (Adeba), los de capital extranjero (ABA) y los oficiales de provincia (Abappra).

Así, la Cámara Argentina de Fintech (CAF) rechazó los argumentos de las entidades bancarias.

En concreto, dijo que querer “restringir (la posibilidad de) esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años”, en alusión a la exclusividad para el pago de jubilaciones y salarios que rige desde los años ‘90.

“Defender la libertad no debilita el sistema financiero: lo fortalece, lo moderniza y lo hace más justo”, sostuvieron las fintech.

Seguridad

En cuanto a la seguridad, un eje donde los bancos buscaron apoyarse, la CAF respondió:“Las billeteras son seguras y están reguladas”.

Según el texto, los PSP (proveedores de servicios de pago) están “regulados, supervisados y auditados por el Banco Central”, y “el 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, separado del patrimonio de las empresas”.

Incluso marcaron una diferencia: las billeteras “no pueden hacer intermediación financiera”, por lo que “no corren riesgos con dinero de los depositantes”, a diferencia de los bancos.

“Nunca hubo un caso en el que un PSP regulado no devolviera fondos a sus usuarios”, destacaron

La elección del usuario

“Más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo”, subrayó la CAF que componen el sistema de las billeteras virtuales, destacando que la mayor parte obtiene rendimientos diarios frente a cuentas sueldo que no entregan un interés.

Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”, se preguntaron.

El fantasma del crédito

Los bancos habían advertido una posible contracción del crédito si los salarios se derivan a las billeteras digitales, a lo cual la Cámara Fintech indicó:“No restan crédito; impulsan inclusión financiera real”, ya que “más de seis millones de personas acceden hoy a crédito fintech”, muchas por primera vez.

“La seguridad está plenamente garantizada”, sostuvo la Cámara Fintech, que acusó a los bancos de defender “privilegios” bajo argumentos que “no reflejan la realidad del sistema de pagos”.

Y remarcaron que los fondos de las billeteras “permanecen depositados en cuentas bancarias”, por lo que cambian los canales, pero no el destino del dinero.

En realidad, los bancos lo que sostienen es que esos depósitos, aun en las entidades financieras, son indisponibles para multiplicarse a través del crédito por cuestiones regulatorias, porque mayormente ingresan como depósitos de fondos comunes de inversión.

La ‘banca paralela’

Los bancos habían señalado un aumento -en la Argentina y en todo el mundo- del ahorro manejado fuera del sistema formal. Las fintech calificaron esa caracterización como una exageración:“No existe banca en las sombras: todo está en el sistema financiero formal”.

“Los argentinos ya eligieron. Si millones usan billeteras apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”, señalaron las fintech.

De esa forma, el sector busca despejar asociaciones con episodios recientes que tensaron la confianza pública, que Adeba, ABA y Abappra situaron en los casos de Wenance y Sur Financiera.

Competencia y libertad

“Lo que está en juego es la libertad”, sentenciaron las fintech ya que sostienen que los trabajadores y jubilados deberían poder elegir “donde les rinda más”, “donde les resulte más fácil” o “donde se sientan mejor tratados”.

"Restringir esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años”.