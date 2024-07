El blue, el MEP y el CCL bajaron más de $ 100 y el BCRA no gastó ni un dólar

Celebraron en el equipo económico no sólo la baja de más de $ 100 de los dólares financieros y del blue, sino lo más importante es que no tuvieron que gastar ni un sólo dólar en la intervención, porque el mercado lo hizo solo.



El informal cayó a $ 1410, mientras el MEP y el CCL descendieron a $ 1307, cuando el objetivo del gobierno es tener un MEP que caiga hasta los $ 1100.

Hubo un fuerte desarme desde el inicio de la rueda pero se aceleró cuando se supo que el BCRA no había intervenido en todo el mediodía. Esto llevo a ponerle un techo a los rebotes y a la no consolidación de un piso para el tipo de cambio.

Sin intervención

La venta de divisas por el contado con liquidación que hará el BCRA no arranca con flujo de hoy sino del 30 de abril: van a vender, para achicar la brecha cambiaria, todo lo comprado, emitiendo pesos, desde el 30 de abril. A eso se le debe sumar el flujo de compra que hagan o no todos los días, por lo que representa un piso de entre u$s 1400 millones y u$s 1500 millones.

La premisa reside en esterilizar los pesos emitidos desde el 30 de abril por compra de dólares, lo que equivale a $ 2,2 billones, que da u$s 1400 millones. Pero el monto es un piso y no un tope. Este monto equivale a 10 ruedas de todo el volumen negociado en el dólar paralelo en todos los plazos.

Cuentas

A esto se le debe sumar el "blend" de exportadores, que ya son flujo fuerte. "Vamos a reventar la brecha", dicen en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

Es un juego de ajedrez, porque con la caída de la brecha esperan que se vea más flujo de exportadores, por lo que la brecha pasa a ser más importante que precio final.

Con la próxima baja de la brecha intentarán la salida del cepo, pero antes acelerarán algo que tienen bajo siete llaves para capitalizar las reservas del BCRA.

Nueva brecha

La brecha van a tratar de bajarla a niveles de cuando Macri salió del cepo, que estaba entre el 20 y 25%. El Fondo Monetario está al tanto de estas decisiones del gabinete económico, y las aceptó a regañadientes, bajo una condición: "Si la brecha baja abran el cepo".

El objetivo de la intervención es dejar al MEP cerca de $ 1100: ahí tomarán una decisión importante.