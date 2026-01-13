El Banco Central (BCRA) compró u$s 110 millones entre lunes y martes (u$s 55 millones cada día) y ya acumula embolsos por u$s 328 millones en lo que va de este año, que comenzó hace solo 13 días. Las reservas brutas alcanzaron los u$s 44.680 millones.

Se trata de un volumen de compras muy relevante, sobre todo teniendo en cuenta que el saldo positivo de todo 2025 fue de tan solo u$s 198 millones.

“La compra de u$s 55 millones por parte del BCRA se inscribe en una dinámica que el mercado viene siguiendo con atención desde comienzos de enero, con la nueva fase del programa”, analizó Leo Anzalones, director de CEPEC. y destacó que el Central volvió a mostrarse como comprador neto en el mercado oficial, algo relevante después de varios meses donde la acumulación de reservas fue el punto más débil del programa.

El año pasado, el BCRA estaba determinado a no acumular de la manera habitual, sino que prefería que el Tesoro embolsara en bloque, según explicó el mismo presidente, Javier Milei, para evitar que la emisión de pesos que repercutiera en una suba de la inflación.

Sin embargo, en diciembre del año pasado, se anunció un giro en ese sentido. Informaron que desde enero de 2026 el BCRA iba a empezar a acumular reservas y que iba a cambiar el sistema de ajuste de las bandas cambiarias, que ahora van en línea con el último dato de inflación disponible.

“Es una señal importante porque el esquema actual permite comprar sin generar tensiones inmediatas sobre el tipo de cambio", afirmó Anzalones.

Con estos niveles de compra de dólares, el presidente del regulador monetario, Santiago Bausili, muestra su compromiso de cumplir con la promesa de acumulación de dólares consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

El escenario base de remonetización del prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de u$s 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

No obstante, para el mercado, la lectura sigue siendo cautelosa porque, si bien la compra de dólares es una señal sana y necesaria, el Gobierno viene operando activamente en la curva de pesos y en el mercado spot, lo que ayuda a ordenar el corto plazo, pero no despeja del todo las dudas estructurales.

“Por eso, más allá del dato diario, la atención sigue puesta en si la acumulación de reservas se sostiene sin mayores intervenciones y con flujos genuinos. Mientras eso no quede claro, el impacto sobre expectativas y sobre el dólar seguirá siendo acotado”, advirtió Anzalone.

Esto, tras un 2025 en el que el BCRA no compró dólares por su cuenta y se vieron intervenciones del Tesoro y del Central con el propósito de contener presiones sobre el tipo de cambio dentro del esquema de bandas.