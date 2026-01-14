“Fue un baldazo de agua fría”. Así define Gustavo Neffa el dato de la inflación de diciembre, que marcó 2,8% cuando el relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central daba 2,3%, y las últimas estimaciones privadas que había visto el director de Research for Traders daban 2,4%.

En consecuencia, a partir del 1° de febrero, el techo de la banda cambiaria subirá a un ritmo del 2,8% en lugar del 2,5% que venía siendo hasta ahora, por el dato del IPC de noviembre.

Presión al dólar

Esto le puede llegar a traer presión al dólar, en un contexto en que las tasas de plazo fijo de los bancos nos negativas, pues grandes entidades como Santander y Galicia pagan 21%, y hasta el Banco Nación está debajo del 2% mensual, al ofrecer el 23,5% anual.

De aquí que los bancos pueden empezar a subir sus tasas pasivas, para captar depósitos en un escenario en que los depósitos a 30 días no suben en términos reales, ya que sólo hay renovación en términos netos.

De todas formas, Neffa recalca que, al menos por ahora, el tipo de cambio formal mayorista se encuentra lejos del techo de la banda, aunque reconoce que el 2,8% le pone presión a la inflación de 2026.

Nueva banda

Sin embargo, aclara que la banda cambiaria no se mueve 2,8% de un día para el otro, sino que se va empinando en forma diaria en un porcentaje equivalente, sin pegar un salto discreto en el tipo de cambio.

“La realidad es que está estrategia impide que se desactualicen las bandas, aunque todo juega con la oferta y la demanda de divisas. Es sabido que la estacionalidad de la cosecha gruesa disciplina el mercado desde fines del trimestre en curso. Más que las reservas del Banco Central, el otro disciplinador será el Tesoro de los Estados Unidos”, interpreta Andrés Mendez, titular de AMF Economía.

Dólar futuro

Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, señala que el dólar futuro a fines de febrero cerró en $ 1520,5: “Que suba el techo de la banda no implica necesariamente que el spot suba en igual proporción”.

“Sí impactará en la licitación del Tesoro este miércoles, donde los inversores probablemente pidan una tasa que esté por arriba del 34% para las más cortas y hasta 36 o 37% para las más larga, que es donde más poder de intervención tiene el BCRA vía venta de dollar linked”.

Nuevas tasas

De acuerdo a su criterio, no ve que vaya a tener un efecto puntual en el valor del dólar, ya que si la inflación hubiera sido del 2,5%, el techo de la banda hubiera dado $ 1599 para fines de febrero.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, anticipa que el techo de la banda acumulará a finales de febrero un alza de 5,4% en el año, para situarse en $ 1608 tras haberse iniciado en $ 1526 por dólar: “Esta variación genera un mayor riesgo para los inversores, al alejarse los valores actuales de la banda”.

De hecho, la letra con vencimiento el 13 de febrero cerró con una tasa efectiva de 3,03%, mostrando que el mercado empieza a pricear una desinflación más lenta de lo esperado, según observa Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group.

Intervención

De todas formas, Fabio Saraniti, CEO de Win Securities, detalla que el Gobierno va regulando el precio del dólar, y una eventual suba está más guiada por fundamentals económicos de flujos, no tanto porque cambia la banda, sino por lo que puede pasar con las tasas de interés, y por la oferta y demanda de dólares.

“Hacia adelante, esperamos que la inflación retome una trayectoria descendente en el primer trimestre”, prevén desde Balanz.