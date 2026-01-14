La historia económica del país está asociada a la del Banco Central. Tiene mucho poder como para que esté a mano de los políticos. Desde el BCRA se administran las reservas internacionales, se emiten pesos, supervisan bancos, se fijan tasas. Es muy políticamente muy apetecible para que sea independiente.

En sus 90 años de vida, fueron muy pocos los años en los que el BCRA fue independiente. ¿ Hubiera sido diferente la evolución de la Argentina con un banco central blindado, fuera del alcance de los funcionarios políticos en la Constitución ? La realidad es que la Constitución también fue avasallada por lo que al menos podría decirse que hubiera sido más complejo el avance político.

Los casos más recientes fueron los de Pedro Pou en 2001 y Martín Redrado en 2010 . El fin de la Convertibilidad seguramente hubiera sido diferente si se hubiera al menos mantenido intacto al Banco Central. La pesificación asimétrica tampoco hubiera existido como tal, insólitamente avalada por la Corte Suprema en 2004.

El avance del kirchnerismo tampoco hubiera sido tan fácil y directo en lo económico en 2010 con un BCRA que no se hubiera transformado en un apéndice K. Terminó saqueado, regalando dólar futuro, con reservas negativas y se usaron hasta los dólares de los depósitos de los ahorristas.

La Carta Orgánica del BCRA fue víctima del populismo. La ley que la reformó en 2012 amplió sus objetivos más allá de preservar el valor de la moneda. Le sumaron el equilibrio financiero, el desarrollo económico y la generación de empleo, y le dieron más facultades para orientar el crédito.

Resultado: se siguió destruyendo la moneda a lo que sumaron el desequilibrio financiero, el estancamiento económico y la destrucción del empleo formal. El direccionamiento del crédito bancario derivó en jugosos negocios para amistades o aquellos que actuaron rápidamente tras la medida.

Fue muy ilustrativa la declaración del CEO del JP Morgan, Jamie Dimon sobre la embestida judicial a Jerome Powell. “Cualquier cosa que menoscabe la independencia de la Reserva Federal probablemente no sea una buena idea.

Aumentará las expectativas de inflación y probablemente subirá las tasas con el tiempo. Quiero decir que no estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la Reserva Federal. Siento un enorme respeto por Jay Powell” señaló. El aval a Powell no es la defensa a su accionar con la política monetaria en EE.UU. Es la defensa a la institución, por más que se haya equivocado. El “todos somos Powell” respalda la institución..

Mientras, en los mercados, los inversores en oro festejan la embestida a la Fed, que es en definitiva una embestida al dólar.