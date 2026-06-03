Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 3 de junio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.577,3 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del dólar cayó -1.61% y en el último año acumuló -8.25%, señalando una tendencia bajista en el mercado.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 20.81%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.16%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días predominó el avance del Dólar: seis alzas y cuatro bajas, sin días estables; tras un inicio volátil con dos descensos seguidos, hubo tres subidas consecutivas, una leve corrección y cierre al alza.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia al alza. Esto sugiere un aumento en la demanda de la moneda en comparación con los días anteriores, indicando una posible preocupación por la estabilidad económica.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: