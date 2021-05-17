La banca tradicional continua abriéndose camino dentro del ecosistema fintech, esta vez a través de un lanzamiento de una marca que ya tiene peso en otros mercados de la región. BBVA traerá al país a OpenPay para competir dentro del segmento de procesamiento de pagos (PSP) y ya comenzó a dar los primeros pasos formales para instalarla en este territorio.

Se trata de una fintech que nació en México, más precisamente en Querétaro, en 2013. Los fundadores buscaban un proveedor que les solucionara el comercio electrónico para su emprendimiento y, al no encontrar ninguno que se adecuara a sus necesidades, crearon el propio.

“Con una sola integración el negocio puede recibir pagos con tarjetas, en efectivo, via transferencia de banco y puntos de afinidad, entre otros. Esto disminuye costos de colaboración para el negocio e incrementa las ventas en un 25 por ciento”, detallan los fundadores en su sitio web. La startup fue finalista del certamen BBVA Open Talent en 2015 y a fines del año siguiente el banco español firmó el compromiso de adquisición - cerró la compra en 2017.

Por el momento, BBVA constituyó formalmente la sociedad bajo el nombre OpenPay Argentina SA y su capital social se divide entre Banco BBVA Argentina SA (12,51%) y BBVA America (87,49%). En abril pasado ya había registrado la marca en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Como presidente figura Juan Christian Kindt, director de Desarrollo de Negocio de la institución; y como VP Santiago Benvenuto, gerente de Medios de Pago.

Este medio se comunicó con la filial del banco, sin embargo, por el momento no obtuvo respuesta sobre los detalles del lanzamiento.

“Nuestra intención es crear una plataforma robusta con una integración fácil y rápida para que cualquier startup o compañía pueda implementar el comercio electrónico tradicional o mobile y otros modelos de negocio electrónicos más complejos como crowdfunding, Marketplace y billeteras”, resume Bargagli, CEO de OpenPay en su perfil de Linkedin. También permite el pago en efectivo mediante el depósito en tiendas de cercanía llamadas Paynet.

A mediados de 2020, BBVA lanzó la fintech en Colombia, donde esperaba alcanzar un market share del 5 por ciento. En la Argentina el e-commerce creció un 124 por ciento el año pasado y movió más de $ 905.000 millones, de acuerdo a un reporte realizado por Kantar Insights para la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE). Por caso, durante el último Hot Sale las ventas superaron los $ 25.000 millones, un alza del 29 por ciento versus la edición de 2020.